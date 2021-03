Die harte Strafe soll Schlepper vor der immer noch sehr lukra­tiven Krimi­na­lität abbringen.

Eines der wohl brisan­testen Themen in diesem noch jungen Jahr­hun­dert, ist wohl die voran­ge­trie­bene neue Völker­wan­de­rung nach Europa. Nach den großen Wellen und den damit einher­ge­henden Krisen scheinen sich viele Länder inner­lich in Soli­da­rität und Ableh­nung zu spalten. Dabei muss unbe­dingt erwähnt werden, dass gerade die herr­schenden Eliten noch mehr mit der Aufnahme und Gleich­schal­tung von einge­reisten Auslän­dern sympathisieren.

Warum das in England nicht so ist, hat einen einfa­chen, aber logi­schen Hinter­grund. Nach den grau­samen Umständen des Common­wealth sahen sich die Angel­sa­chen veran­lasst, die geschmähten und unter­jochten Menschen aufzu­nehmen und in ihre Gesell­schaft einzu­glie­dern. Doch wie in dem schon sooft erwähnten „Clash of Civi­li­sa­tions“ vom Harvard Poli­to­logen Samuel P. Huntington, funk­tio­niert dieses „Multi-Kulti“ nun einmal nicht. Aus der entstanden Auslän­der­pro­ble­matik, besteht nun der tiefe Wunsch, weitere Getto­bil­dungen durch neue Einwan­derer zu verhin­dern. Vor allem da diese aus wirt­schaft­li­chen Inter­essen zu kommen scheinen.

Um also zumin­dest ille­gale Migra­tion auf Dauer zu verhin­dern, führen die Engländer nun die Höchst­straffe für das Schlep­per­wesen ein. Momentan liegt das Strafmaß für Menschen­schmuggel bei höchs­tens 14 Jahren. Aller­dings liegt die durch­schnitt­liche Haft­strafe gerade einmal bei drei Jahren. Das soll sich nun unter Innen­mi­nis­terin Priti Patel ändern:

„Während krimi­nelle Banden weiterhin Leben aufs Spiel setzen, ziehen wir jede Option in Erwä­gung, um die Ausbeu­tung von Menschen zu stoppen“, erklärte ein Spre­cher des Innen­mi­nis­te­riums der Times. Die Innen­mi­nis­terin werde in den kommenden Wochen einen genaueren Entwurf dazu präsen­tieren, hieß es am Montag.

Im vergan­genen Jahr hatten mehrere tausend Migranten den Ärmel­kanal über­quert. Seit 2013 stieg die Anzahl an EU-Auslands Immi­gra­tionen konti­nu­ier­lich an. 2020 waren es über 300.000. Laut dem Pew Rese­arch Centre liegt die höchste Schät­zung der ille­galen Bevöl­ke­rung im Verei­nigten König­reich bei 1,2 Millionen Menschen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ZUR ZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.