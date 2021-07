Der Asylum Reform Bill (Gesetz­ent­wurf zur Asyl­rechts­re­form) wird der briti­schen Regie­rung die Möglich­keit einräumen, Visa für Besu­cher aus Ländern zu blockieren, die sich weigern, ihre geschei­terten Ille­galen oder Straf­täter zurückzunehmen.



Das Verei­nigte König­reich nimmt nun eine harte Haltung ein. Der Asylum Reform Bill wurde am Dienstag, den 6. Juli, veröf­fent­licht. Wie der Guar­dian am Dienstag berich­tete, würde dieser Text dem briti­schen Innen­mi­nis­te­rium mehr Macht geben. Insbe­son­dere würde es dem Innen­mi­nis­te­rium die Macht geben, Länder zu sank­tio­nieren, die ihre Migranten nicht zurück­nehmen, oder Ausländer abzu­weisen, die illegal in das Verei­nigte König­reich gekommen sind – und/oder dort leben. Tatsäch­lich könnten die Innen­mi­nis­terin Priti Patel und zukünf­tige Innen­mi­nister die Bear­bei­tung von Visa für Staats­an­ge­hö­rige von Ländern, die nicht „mit der briti­schen Regie­rung koope­rieren“, blockieren oder verlang­samen, so der Geset­zes­text. Wie der Guar­dian berichtet, könnte die Staats­an­ge­hö­rig­keits- und Grenz­klausel des Gesetz­ent­wurfs den Innen­mi­nister dazu veran­lassen, die Gebühren für Visums­an­träge zu erhöhen.

Der Gesetz­ent­wurf wurde von Priti Patel als „die größte Über­ar­bei­tung des briti­schen Asyl­sys­tems seit Jahr­zehnten“ bezeichnet.

Asyl­be­werber, die illegal nach Groß­bri­tan­nien kommen, werden nicht mehr die glei­chen Rechte haben wie dieje­nigen, die auf legalem Weg ins Land kommen. Selbst wenn ihr Asyl­an­trag erfolg­reich ist, wird ihnen der vorläu­fige Flücht­lings­status zuer­kannt und sie werden auf unbe­stimmte Zeit abgeschoben.

Asyl­be­werber können aus dem Verei­nigten König­reich abge­schoben werden, während ihr Asyl­an­trag oder ihre Beru­fung bear­beitet wird, und können in Offshore-Aufnah­me­zen­tren (in Afrika) unter­ge­bracht werden.

Für dieje­nigen, von denen ange­nommen wird, dass sie illegal einge­reist sind, wird der Zugang zu Sozi­al­leis­tungen und das Recht auf Fami­li­en­nachzug eingeschränkt.

Das Beru­fungs­ver­fahren und das Gerichts­ver­fahren werden geän­dert, um die Abschie­bung derje­nigen zu beschleu­nigen, deren Asyl­an­träge abge­lehnt werden.

Der Innen­mi­nister wird unter außer­ge­wöhn­li­chen Umständen in der Lage sein, schutz­be­dürf­tigen Personen, die sich „in unmit­tel­barer Gefahr befinden und in ihrem Heimat­land gefährdet sind“, Schutz zu gewähren. Es wird ange­nommen, dass damit einer kleinen Anzahl von Menschen geholfen wird.

Das System wird „für Menschen, denen der Flücht­lings­status aufgrund unbe­grün­deter Beweise zuer­kannt wird, viel schwie­riger gemacht“ und wird „strenge Alters­prü­fungen“ beinhalten, um zu verhin­dern, dass Erwach­sene sich als Minder­jäh­rige ausgeben. Die Regie­rung plant, Knochen­scans zu verwenden, um das Alter von Migranten zu bestimmen.

Lebens­lange Haft­strafen werden als Höchst­strafe für Menschen­schmuggler eingeführt.

Auslän­di­sche Krimi­nelle, die gegen Abschie­be­an­ord­nungen verstoßen und nach Groß­bri­tan­nien zurück­kehren, könnten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden, statt wie bisher mit sechs Monaten.

Quelle: The Guar­dian / Valeurs

„Wir werden die Perso­nen­frei­zü­gig­keit ein für alle Mal beenden“

„Als Innen­mi­nister habe ich eine beson­dere Verant­wor­tung in diesem entschei­denden Moment unserer natio­nalen Geschichte und während wir versu­chen, die Kontrolle zurück­zu­er­langen [der berühmte Slogan der Brex­i­teers]. Wir werden die Perso­nen­frei­zü­gig­keit ein für alle Mal beenden!“ An diesem 1. Oktober 2019, bei der jähr­li­chen großen Messe der briti­schen Konser­va­tiven Partei, hält Priti Patel inne. Von der Tribüne aus genießt sie den Applaus vor einem Publikum von Tory-Akti­visten, die sich ihrer Sache ange­nommen haben. Die Gegner der rechts­ge­rich­teten Innen­mi­nis­terin werden das zahn­lose, trium­phie­rende Lächeln, das sie an diesem Tag trug, nicht so schnell vergessen.

Die 49-jährige Priti Patel, eine Schlüs­sel­figur in der Johnson-Regie­rung und über­zeugte Brex­i­teerin, ist die Bête Noire der EU-Nost­al­giker, der Linken und der briti­schen Libe­ral­de­mo­kraten im Allgemeinen.

Quelle: Le Monde