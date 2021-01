Einer der „Flucht­gründe“ von Krimi­nellen ist wohl auch der, dass Verbre­cher hier ihre Poten­tiale besser entfalten können und dass im Falle einer Fest­nahme neben Kuschel­ur­teilen höchs­tens der Aufent­halt in vergleichs­weise komfor­ta­blen Gefäng­nissen droht. Oder man flüchtet vor Strafen in den jewei­ligen Heimat­län­dern. So laufen hier jede Menge Leute herum, die angeben, zuhause drohe ihnen Todes­strafe, da sie jemanden umge­bracht hätten. Auch ein Verge­wal­tiger gab als Flucht­grund an, er fürchte sich vor der Blut­rache der Verwandten des Opfers. Dass diese Angaben nicht über­prüft werden, versteht sich hier von selbst. Ebenso die Tatsache, dass solche Leute natür­lich hier frei herum­laufen dürfen.

Ein am Mitt­woch (30.12.2020) veröf­fent­lichten Beschluss Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt in Karls­ruhe (2 BvR 1845/18, 2 BvR 2100/18) stellt wohl einen weiteren Turboschub in Sachen Krimi­nelle anzu­lo­cken dar. Es müsse nämlich grund­sätz­lich sicher­ge­stellt sein, dass es keine „allge­meinen Mängel“ in den Gefäng­nissen des jewei­ligen Landes gäbe.

Deut­sche Behörden müssen Größen von Zellen in Rumä­nien (!) prüfen

Dieser für Leute, die noch gera­deaus denken können, nicht mehr nach­voll­zieh­bare Akt von Verbre­cher­freund­lich­keit beweist auch, wieweit die EU natio­nales Recht aushe­beln kann. Die Karls­ruher Richter beriefen sich nämlich bei ihrem Urteil dabei auch auf die Recht­spre­chung des Euro­päi­schen Gerichts­hofs (EuGH). Dieser hatte Mitte Oktober vergan­genen Jahres klar­ge­stellt, dass Justiz­be­hörden vor der Auslie­fe­rung in ein anderes Land die dortigen Haft­be­din­gungen, wie zu kleine Zellen, penibel prüfen müssen. Dies hätten die Vorin­stanzen in den nun vorlie­genden beiden Fällen versäumt, berichtet karlsruhe-insider.de.

Dass ein solcher Irrsinn inner­halb der „Werte­ge­mein­schaft“ EU anzu­wenden ist, wo prak­tisch ein EU Land die Gefäng­nisse eines anderen über­prüfen muss, um Krimi­nelle heim­schi­cken zu dürfen, haben sich wohl Juristen ausge­tüf­telt, um eine weitere Hürde aufzu­bauen, Verbre­cher loszu­werden. Im konkreten Fall handelt es sich um einen von Rumä­nien gesuchten Iraker und um einen Rumänen der wegen eines Mord­ver­su­ches eine mehr­jäh­rige Haft­strafe abzu­sitzen hätte. Da ist die „Schutz­suche“ in Deutsch­land wohl wesent­lich angenehmer.