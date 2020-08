„Gegen drohende Corona-Diktatur“: Groß-Demo am 29.08 in Wien!

Während in Deutsch­land mitt­ler­weile alle Masken gefallen sind und die dortige Poli­telite augen­schein­lich dikta­to­ri­sche Maßnahmen gegen Corona-Kritiker einsetzt – UNSER MITTELEUROPA berich­tete über das Verbot der Anti-Corona-Groß­de­mons­tra­tion in Berlin dieses Wochen­ende (während die Gegen­de­mons­tra­tionen erlaubt wurden!!) – ist in Wien noch nicht alles verloren: Denn mutige Frei­heits­kämpfer rufen eben­falls für Samstag, den 29.08, zu einer Groß­de­mons­tra­tion auf!

Aus der Corona-Diktatur befreien!

Ab 18 Uhr wird im Ressel­park am Karls­platz in Wien gegen die frei­heits­ein­schrän­kenden, will­kür­li­chen, intrans­pa­renten und völlig über­zo­genen Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Regie­rung demons­triert. Das alles vor dem Hinter­grund der Rede von Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz (ÖVP) zur Lage der Nation am Freitag, bei der er höchst­wahr­schein­lich alle Öster­rei­cher auf weitere Maßnahmen in Rich­tung „Corona-Diktatur“ einschwören wird – und das bis mindes­tens Sommer 2021!

Als Redner an der Kund­ge­bung haben laut Veran­stalter zuge­sagt:

Dr. Peer EIFLER- Schwer­punkte Killer­virus ja oder nein ?

Fran­ziska LOIBNER – Impf­zwang, Steve WHYBROW-5G, Dr. Alex­andra KOLLER

Amts­ärztin & Kurärztin, Dr. Merith STREICHER „Eltern-stehen-auf“

Dr. SCHMIDT jur. Sicht auf Coro­na­maß­nahmen, Manuel Corne­lius MITTAS – Freier Jour­na­list

Das Ziel der Versamm­lung stellt Haupt­ver­an­stalter Hannes Brechja von Quer­denker Wien dar: „Wir möchten bis zu 15.000 Menschen vor Ort aus dieser „Coro­na­dik­tatur“ befreien und hundert­tau­sende online errei­chen.“

Bürger­initia­tive „Wir gemeinsam“ mobi­li­siert

Regel­mäßig wird in Wien seit Wochen unter anderem von der Bürger­initia­tive „#Wirge­meinsam“ gegen die Corona-Maßnahmen der Regie­rung demons­triert und mobi­li­siert, natür­lich völlig zensiert und unbe­achtet von den Main­stream-Medien und poli­ti­schen Parteien (mit Ausnahme der FPÖ). Aufgrund des regen Zulaufs und der Popu­la­rität wurde mitt­ler­weile schon versucht, einzelne Teil­nehmer mit der Anti­se­mi­tismus-Keule zu diskre­di­tieren.