BERLIN – Eine belei­di­gende E‑Mail an den Viro­logen Chris­tian Drosten hat für einen 58-Jähriger nur zur Folge, dass über ihn eine Geld­strafe in der Höhe eines Monats­ge­haltes verhängt wurde.

„Der Verur­teilte hatte im Mai 2020 in einer E‑Mail an das Viro­lo­gi­sche Institut der Charité unter dem Betreff ‚Corona-Goeb­bels‘ dessen Leiter, Prof. Dr. Chris­tian Drosten, belei­digt,“ twit­terte die Gene­ral­staats­an­walt­schaft Berlin am Freitag (05. März 2021). Der Straf­be­fehl und die Geld­strafe in Höhe eines Monats­lohns gegen den Mann seien mitt­ler­weile rechts­kräftig, hieß es von der Gene­ral­staats­an­walt­schaft, berichtet die Berliner Zeitung.

Das Urteil beweist, dass es keiner weiteren Geset­zes­än­de­rungen bedarf, um Belei­di­gungen straf­recht­lich zu würdigen. Ange­dachte „Verhet­zungs­ver­bote“ hätten nur eine Fülle von Gummi­pa­ra­gra­phen zur Folge, um unlieb­same Zeit­ge­nossen mundtot zu machen.