Ein etwas älterer Bericht von VoxNews, den wir aus Gründen der trau­rigen Aktua­lität in auszugs­weiser deut­scher Über­set­zung wieder­geben:

Abge­sehen von der Tatsache, dass wir keine mora­li­sche Pflicht haben, den Afri­ka­nern in ihren Heimat­län­dern zu helfen, ist es auch eine schlechte Idee:

In unseren Arti­keln haben wir seit langem erklärt, dass es nicht die angeb­liche Armut ist, die die Afri­kaner dazu bewegt, nach Europa zu migrieren, sondern viel­mehr die rela­tive Zunahme des Wohl­stands: Es ist das Geld, das nach Afrika geschickt wird, welches veran­lasst, was im Mittel­meer passiert, und zugleich die Bedro­hung darstellt, was in den nächsten Jahren passieren könnte: eine demo­gra­fi­sche Vernich­tung der mit Afri­ka­nern über­schwemmten euro­päi­schen Völker.

Studien zeigen, dass eine Erhö­hung des Einkom­mens den Drang zur Auswan­de­rung erhöht. Das heißt, wenn das Jahres­ein­kommen um etwa 7–9 Tausend Dollar steigt, steigt dieser Drang. Er beginnt erst bei höherem Wohl­stands­ni­veau abzu­nehmen. Von den 47 Ländern südlich der Sahara, für die Daten verfügbar sind, liegen derzeit nur sieben über dieser kriti­schen Schwelle, während die meisten (39) Werte unter 7.000 USD aufweisen.

Zusam­men­fas­send: Je mehr Geld wir senden, desto mehr ermu­tigen wir die Afri­kaner, hierher zu kommen.

Und trotz einer jähr­li­chen Wachs­tums­rate von 2% pro Kopf werden bis 2030 35 Länder mit insge­samt 1,05 Milli­arden Menschen immer noch unter diesem Niveau liegen. Umge­kehrt befinden sich die nord­afri­ka­ni­schen Länder derzeit in einer Einkom­mens­klasse, in der eine Stei­ge­rung des Wohl­stands die Migra­ti­ons­rate verrin­gern könnte.

Dies bedeutet, dass das Geld, das wir für inter­na­tio­nale Hilfe ausgeben (hier alle Daten), nutzlos und de facto kontra­pro­duktiv sein könnte.

Wenn wir in den letzten Jahr­zehnten diese Hilfe mit einer strengen Gebur­ten­kon­trolle in Verbin­dung mit frei­wil­liger Steri­li­sa­tion im indi­schen Stil verbunden hätten, hätten wir heute viel weniger Probleme. Und die Afri­kaner auch.