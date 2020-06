General Renato Perrotti ist enga­gierter Kämpfer gegen das berüch­tigte ius soli-Prinzip, das in den letzten Jahren immer öfter Gegen­stand der poli­ti­schen Diskus­sion in Italien wurde und dessen Befür­worter sich fast ausschließ­lich aus dem linken Lager rekru­tieren. Der latei­ni­sche Begriff ius soli bedeutet „Recht des Bodens“ und bezeichnet das Geburtsort- oder Terri­to­ri­al­prinzip, dem zufolge ein Staa seine Staats­bür­ger­schaft unter­schiedslos an alle Kinder verleiht, die auf seinem Staats­ge­biet geboren werden.

General Renato Perrotti ist ehema­liger stell­ver­tre­tender Komman­deur der Elite-Einheit „Folgore“ und ein Veteran des Balkans, Soma­lias und des Irak. Er star­tete 2017, als es hieß, dass die Promul­gie­rung des ius soli-Prin­zips in Italien unmit­telbar bevor­stehe, einen verzwei­felten Appell auf Face­book.

Ein Appell, dem heute ange­sichts einer italie­ni­schen Regie­rung, die ille­gale Einwan­derer „regu­la­ri­sieren“ und auf das ius soli zurück­greifen möchte, weiterhin Bedeu­tung zukommt:

„Italie­ni­sche Abge­ord­nete, italie­ni­sche Staats­bürger, Face­book-Freunde, wendet Euch gegen den ideo­lo­gi­schen Wahn­sinn des ius soli“.

„Das dicht besie­delte und hoch verschul­dete Italien – so General Perrotti weiter – ist nicht zu verglei­chen mit dem riesigen und menschen­leeren Amerika des 19. Jahr­hun­derts, wo das ius soli-Prinzip bis heute gilt. Italien kann nicht jedem, der in Italien geboren wird, Lebens­raum, Staats­bür­ger­schaft und Staats­bür­ger­rechte gewähren. Bereits nach dem heute geltenden Recht können alle Ausländer nach ihrem acht­zehnten Lebens­jahr italie­ni­sche Staats­bürger werden, wenn sie in Italien in die Schule gegangen sind und ihre Bereit­schaft zum Ausdruck gebracht haben, sich für die italie­ni­sche Staats­bür­ger­schaft zu entscheiden.“

Dann Perrottis scharfer Angriff: „Das ius soli, welches von dieser unfä­higen und haupt­säch­lich linken Regie­rung vorge­schlagen und propa­giert wird, will die Staats­bür­ger­schaft auch auf der Grund­lage der Geburt auf italie­ni­schem Terri­to­rium gewähren. Damit mani­fes­tiert sich der Wille, das sozio­kul­tu­relle Gefüge unseres Landes zu verän­dern, zu defor­mieren und zu korrum­pieren. Die Folge davon wird eine enorme Kata­strophe sein, die das Leben aller verär­gern wird“.

Laut General Perrotti gibt es nur einen Ausweg: jeder aufrechte Italiener solle öffent­lich bekannt geben, dass er „gegen alle Parteien und Poli­tiker stimmt, die den zur Diskus­sion stehenden Gesetz­ent­wurf für das ius soli unter­stützen“.

Natür­lich braucht es dazu Mut: „Lassen Sie sich nicht von der mora­li­schen Erpres­sung derer einschüch­tern, die Sie als Rassisten und frem­den­feind­lich bezeichnen. Die wirk­li­chen Rassisten sind dieje­nigen, die die Zukunft Ihrer Kinder zerstören, dieje­nigen, die ein Gesetz verab­schieden, das Italien zu einer afro-isla­mi­schen Hölle machen wird.“

Und wie der General genau weiß, wird auch die derzei­tige Geset­zes­lage (die in Italien aufge­wach­senen Fremden nach ihrem 18. Lebens­jahr die Möglich­keit einräumt, die italie­ni­sche Staats­bür­ger­schaft zu erwerben) die Zukunft Italiens zerstören, nur dass dies eben auf lang­fris­ti­gere und „ruhi­gere“ Weise erfolgt.

Fazit seines Appells: Entweder kehrt Italien zum ius sanguinis-Prinzip („Recht des Blutes, also Abstam­mungs­prinzip) zurück, oder es kommt früher oder später dazu, wie der Vatikan voraus­ge­sagt hat: „Italien wird nur noch eine Erin­ne­rung sein“.

Quelle: VoxNews