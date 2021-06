Die Gedan­ken­po­lizei Frank­reichs ist hoch­aktiv und geht rück­sichtslos gegen Abweichler von der poli­ti­schen Korrekt­heit vor.



Nach der skan­da­lösen Auflö­sung der Géné­ra­tion Iden­ti­taire (GI) durch die fran­zö­si­schen Macht­haber ist nun Thaïs d’Es­cufon, die Spre­cherin der Jugend­be­we­gung, an der Reihe, Opfer der Rach­sucht einer ideo­lo­gisch gefärbten Justiz zu werden.

Die Studentin aus Toulouse und ein weiterer Akti­vist der Géné­ra­tion iden­ti­taire, Jérémie Piano, wurden am Mitt­woch zu vier Monaten Gefängnis und einer Geld­strafe von 4.000 Euro verur­teilt, weil sie Videos von der „Anti-Migranten“-Aktion veröf­fent­licht hatten, die sie mit ihren Kame­raden am 20. Januar in den Pyre­näen an der spani­schen Grenze durch­ge­führt hatten. Keiner der beiden Ange­klagten erschien zur Anhö­rung vor dem Straf­ge­richt von Saint-Gaudens (Haute-Garonne), der eine wurde durch beruf­liche Verpflich­tungen zurück­ge­halten, der andere „auf einer Wahl­kampf­ver­an­stal­tung im Norden“.

In diesem Fall wurde die junge Thaïs wegen „öffent­li­cher Unru­he­stif­tung“ ange­klagt. In seinem Schluss­wort erklärte der Staats­an­walt von Saint-Gaudens, Chris­tophe Amun­z­a­teguy, dass er diese Anklage wegen des von dem Akti­visten auf YouTube gepos­teten Videos beibe­hielt. Er war der Ansicht, dass dadurch Migranten „stig­ma­ti­siert“ würden, da es im Text des Videos hieß, es sei „skan­dalös, dass Migranteb die Grenze über­queren kann“, wodurch sugge­riert würde, dass diese eine Gefahr darstellen.

Jérémie Piano wurde wegen „Provo­ka­tion von Rassen­hass“ ange­klagt. In dem von ihm gepos­teten Video erwähnte er „tausende ille­gale Einwan­derer, die bereits in Frank­reich sind“, darunter „wahr­schein­lich Diebe, Verge­wal­tiger und poten­zi­elle Terroristen“.

Pierre-Vincent Lambert, der Anwalt der beiden Akti­visten, erin­nerte daran, dass der Einsatz in den Pyre­näen „auf den Anschlag folgte, der Samuel Paty das Leben kostete“ und auf den „Anschlag auf die Basi­lika Unserer Lieben Frau von Mariä Himmel­fahrt in Nizza“. Er bedau­erte „die Krimi­na­li­sie­rung des Anti-Einwanderungs-Diskurses“.

Zur Erin­ne­rung: Trotz aller Gesetze, die darauf abzielen, die Meinungs­frei­heit einzu­schränken und bestimmte Äuße­rungen zu verbieten, die gewissen Einfäl­tigen miss­fallen, wie z. B. die Gesetze Pleven und Gayssot, verbietet das fran­zö­si­sche Recht keine Kritik an der Einwan­de­rung. Steuert Frank­reich, sowohl durch die Auflö­sung der GI als auch durch die Verur­tei­lung ihrer beiden Akti­visten, auf ein Verbot jegli­cher Kritik an der Migran­ten­in­va­sion zu? Allem Anschein nach ja…

Quelle: MPI