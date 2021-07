Seit Wochen gibt es einen konzer­tierten Angriff auf Ungarn wegen seines Geset­zes­pa­kets zum Schutz von Kindern vor Pädo­philen. Der nieder­län­di­sche Premier­mi­nister Mark Rutte machte eine beispiel­lose und empö­rende Aussage, als er sagte, dass Ungarn in die Knie gezwungen werden sollte. Im Hinter­grund ziehen wohl das Soros-Impe­rium und die ihm ange­schlos­senen Tarn­or­ga­ni­sa­tionen die Fäden“, berichtet Origo.hu.



Das unga­ri­sche Parla­ment hat das Anti-Pädo­philen-Paket am 15. Juni verab­schiedet. Nach dem neuen Gesetz wird ein durch­such­bares Register mit Namen von Pädo­philen erstellt, sie werden von bestimmten Arbeits­plätzen verbannt, die Strafe für pädo­phile Verbre­chen wird strenger, es gibt keine leichten Strafen und in quali­fi­zierten Fällen keine Bewäh­rung, und die Verjäh­rungs­frist für die schwersten pädo­philen Verbre­chen wird verlängert.

Das Anti-Pädo­philen-Gesetz wurde sofort von der gesamten euro­päi­schen Gender-Lobby ange­griffen; auf zahl­rei­chen Kanälen wurden in den letzten Wochen provo­kante Angriffe auf Ungarn und die Ungarn gestartet.

In Deutsch­land wurde vor dem Spiel zwischen der unga­ri­schen und der deut­schen Natio­nal­mann­schaft versucht, die Allianz-Arena in Regen­bo­gen­farben zu beleuchten, Regen­bo­gen­fahnen wurden an die Fans verteilt und die unga­ri­sche Hymne wurde ausge­buht, während ein Akti­vist mit einer Regen­bo­gen­fahne auf das Spiel­feld lief. Die deut­sche Polizei tat ihr Bestes, um die unga­ri­schen Fans zu schi­ka­nieren und Ungarns Konsuln durften nicht in die Nähe des Stadions.

Die Angriffe begannen schon vor der Verab­schie­dung des Pädo­phi­len­ge­setzes, als klar wurde, dass die unga­ri­sche Natio­nal­mann­schaft bei den Spielen der Euro­pa­meis­ter­schaft nicht wie viele andere Mann­schaften aus mittel- und osteu­ro­päi­schen Ländern vor dem Anpfiff knien würde, weil sich zum einen die Politik nicht in ein Sport­er­eignis mischen sollte und zum anderen Ungarn nie Sklaven gehalten hat und nie eine Kolo­ni­al­macht war, so dass der Protest für Ungarn unver­ständ­lich ist.

Die jüngste Erklä­rung des nieder­län­di­schen Minis­ter­prä­si­denten Mark Rutte, in der er von der Notwen­dig­keit sprach, Ungarn in die Knie zu zwingen, ist beispiellos und empö­rend. Premier­mi­nister Viktor Orbán reagierte auf die Worte Ruttes in seinem sozialen Netz­werk und betonte, dass „das unga­ri­sche Volk nur vor Gott, seinem Land und seiner Ange­be­tenen kniet“.

Aber Rutte handelt nicht aus eigenem Antrieb und auch nicht allein. In den letzten Wochen haben getarnte zivile Orga­ni­sa­tionen, die von dem einwan­de­rungs­freund­li­chen Speku­lanten George Soros finan­ziert werden, mit bereit­wil­liger Hilfe der heimi­schen Linken eine Hetz­kam­pagne gegen Ungarn betrieben. Soros‘ pseudo-zivile Orga­ni­sa­tionen haben begonnen, das Kinder­schutz­ge­setz als homo­phobes Gesetz auszu­geben, obwohl es sich nicht im Geringsten gegen Homo­se­xu­elle richtet und nicht einmal für Menschen über 18 gilt, schreibt Origo.hu.

Es ist jedoch erwäh­nens­wert, dass Mark Rutte, der jetzt gegen das Anti-Pädo­philen-Gesetz wettert, derselbe Poli­tiker ist, der zuvor Pädo­philie und Zoophilie lega­li­sieren wollte, d.h. er glaubt, dass es akzep­tabel ist, sexu­elle Bezie­hungen mit Kindern und Tieren zu haben.

Aller­dings scheint er nun ein Problem damit zu haben, dass die unga­ri­sche Regie­rung das Recht und die Möglich­keit, über die sexu­elle Erzie­hung der Kinder zu entscheiden, in die Hände der Eltern legt und die Rechte der Minder­jäh­rigen schützt.

alexsoros/Instagram

Mark Rutte hat enge Verbin­dungen zum Soros-Impe­rium. In den letzten Jahren ist er mehr­fach mit dem Sohn von George Soros aufgetreten.

Für Alex Soros sind die Angriffe auf das Anti-Pädo­philen- und Kinder­schutz­ge­setz und die LGBTQ-Propa­ganda ebenso eine persön­liche Ange­le­gen­heit wie die Pro-Immi­gra­ti­ons­ak­tionen von George Soros.

Soros-Orga­ni­sa­tionen führen die Angriffe auf das unga­ri­sche Pädo­phi­len­ge­setz an

Die Hetz­kam­pagne gegen Ungarn wurde nicht vom nieder­län­di­schen Premier­mi­nister gestartet. Die Angriffe werden von Gerald Knaus ange­führt, einer von Soros‘ vertrau­testen und lang­jäh­rigsten Figuren. Knaus wurde wieder aktiv, als er auf Twitter die UFEA angriff, weil diese aus poli­ti­schen Gründen verboten hatte, die Münchner Arena während des Fußball­spiels Deutsch­land-Ungarn in Regen­bo­gen­farben zu beleuchten.

Auch Amnesty Inter­na­tional wurde zu einem der Orga­ni­sa­toren der Angriffe gegen die Ungarn. So stellte sie am 18. Juni an der unga­risch-slowa­ki­schen Grenze Schilder mit der drei­spra­chigen (unga­risch, englisch, russisch) Aufschrift „LGBTQI Freedom Zone“ auf (und das in einem Land, in dem die Slowakei im Gegen­satz zu Ungarn gleich­ge­schlecht­liche Lebens­part­ner­schaften nicht anerkennt).

Eine weitere Soros-Orga­ni­sa­tion ist in letzter Zeit eben­falls in den Vorder­grund getreten. Auf der Website der Civil Liber­ties Union for Europe haben Israel Butler und Valentin Toth einen Artikel in der Rubrik „Trai­ning“ veröffentlicht.

Darin wiesen sie Akti­visten und Jour­na­listen an, welche Begriffe sie in Bezug auf das Gesetz verwenden sollten. Von diesem Zeit­punkt an durften linke Jour­na­listen das Gesetz nicht mehr beim Namen nennen – nämlich Anti-Pädophilie.

Die Website der Orga­ni­sa­tion ist auch voll von Hetze gegen das unga­ri­sche Anti-Pädo­philen-Gesetz, mit mehreren Beiträgen zu diesem Thema. Auch ihre unga­ri­sche Mitglieds­or­ga­ni­sa­tion, die Gesell­schaft für bürger­liche Frei­heiten (TASZ), spielt eine große Rolle bei der Propa­ganda. Erwäh­nens­wert ist auch Human Rights Watch, die eine regel­rechte inter­na­tio­nale Fake-News-Kampagne gestartet haben, und das Unga­ri­sche Helsinki Komitee hat von Anfang an Fake-News über das Anti-Pädo­philen-Gesetz verbreitet.

Quelle: Magyar Nemzet