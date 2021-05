Von Marcell Dengi

Gergely Karác­sony, Bürger­meister von Buda­pest, hat ange­kün­digt, dass er bei den kommenden unga­ri­schen Parla­ments­wahlen für das Amt des Minis­ter­prä­si­denten kandi­dieren möchte. Obwohl er bei den Wahlen 2018 nur 11% der Stimmen bekam und die Parteien, die ihn derzeit unter­stützen, gerade einmal 5% zusam­men­kratzen konnten, sind seine Chancen nach jüngsten Unter­su­chungen gar nicht so gering. Schauen wir mal, warum.

Nach den letzten Wahlen haben sich die Oppo­si­ti­ons­par­teien zusam­men­ge­schlossen und eine neue poli­ti­sche Grup­pie­rung gebildet, die als eine einzige Partei auf dem Stimm­zettel erscheinen wird. Einzeln betrachtet sind sie in der Tat zu schwach, um sich Orbán entge­gen­zu­stellen. Aber solche unter­schied­li­chen Reali­täten zusam­men­zu­halten ist nicht immer einfach. Viele Stimmen behaupten, dass die Koali­tion weniger stark ist, als sie scheint. Im Moment gibt es fünf Kandi­daten für den Minis­ter­prä­si­denten: Klára Dobrev (Demo­kra­ti­sche Koali­tion), Péter Márki-Zay (Unab­hän­giger), András Fekete-Győr (Momentum), Péter Jakab (Jobbik) und natür­lich Gergely Karác­sony, der von LMP, MSZP und Párbeszéd unter­stützt wird. Einer von ihnen – derje­nige, der in den Vorwahlen gewinnt – wird also der offi­zi­elle Kandidat der Oppo­si­ti­ons­ko­ali­tion gegen Fidesz sein. Laut den Umfragen ist Péter Jakab der Belieb­teste, aber derje­nige mit den besten Chancen, Orbán zu besiegen, ist Karác­sony. Aber wer ist er und warum wäre er der geeig­nete Herausforderer?

Gergely Karác­sony wurde in Ostun­garn geboren und wuchs in einem kleinen Dorf auf. Sein Vater starb, als er erst sechs Jahre alt war, und seine Mutter musste ihn zusammen mit seinen Brüdern im Dorf Nyír­tass aufziehen. Nach der Mittel­schule besuchte er die Univer­sität in Buda­pest, wo er 1997 seinen Abschluss machte. 2004 war er Dozent an der Corvinus Univer­sität und dort nach 2008 als Forscher tätig. Sein aktives poli­ti­sches Leben begann im Sommer 2009 bei der LMP, eine Partei, die er 2013 verließ, um der neu gegrün­deten Együtt-Partei beizu­treten und Partei­ob­mann von Zugló, einem Bezirk der Haupt­stadt, zu werden. Im Jahr 2018 war er der Kandidat für das Amt des Minis­ter­prä­si­denten, der auch von der sozia­lis­ti­schen MSZP-Partei unter­stützt wurde. Er erhielt 11,91 % der Stimmen und lag damit auf Platz drei hinter Orbán und Gábor Vona (Jobbik).

Sein größter poli­ti­scher Erfolg war jedoch 2019 die Wahl zum Bürger­meister von Buda­pest, bei der er mit über 50% der Stimmen den Fidesz-Kandi­daten besiegte, der bei 44,1% stehen blieb. Dies war ein großer Sieg für die Oppo­si­tion und ein böses Erwa­chen für die Regie­rungs­partei, die fest­stellen musste, dass sie sich sorg­fältig auf die Parla­ments­wahlen 2022 vorbe­reiten muss. Deshalb gilt Karác­sony als Orbáns härtester Heraus­for­derer. Lange Zeit versteckte er sich, leug­nete öffent­lich jegliche Ambi­tionen, aber schließ­lich, am 15. Mai, erklärte er seine Kandi­datur. Diese hat die öffent­liche Meinung auf beiden Seiten, der Oppo­si­tion und der Rechten, erschüt­tert, denn es scheint, dass der stärkste Spieler das Feld betreten hat.

Ausge­hend von der aktu­ellen Situa­tion kann man sagen, dass die Unter­stüt­zung für Karác­sony vor allem aus den großen Städten kommen wird, wobei die Haupt­stadt die Nase vorn hat, während in den klei­neren Zentren der Fidesz die Nase vorn hat. Wie ich in einem früheren Artikel erklärt habe, hat die Koali­tion der Oppo­si­tion nur dann Hoff­nung auf einen Sieg, wenn diese fest zusammenhält.

Karác­sony hat nicht nur seine persön­liche Kandi­datur ange­kün­digt, sondern auch den Start einer neuen Bewe­gung namens „99“. Sie will parallel zu den Oppo­si­ti­ons­par­teien agieren und ist nach jenen 99% des unga­ri­schen Volkes benannt, deren Geld von den reichsten 1% „gestohlen“ worden sein soll und das sie zurück­geben möchte. Das genaue Programm ist noch nicht veröf­fent­licht, aber es soll, in Karác­sonys Worten, ein Werk der Wieder­her­stel­lung der Demo­kratie, der „Entthro­nung“ beginnen. Die Botschaft ist die eines totalen poli­ti­schen Wandels für Ungarn.

Das Bild von Karác­sony ist jedoch nicht so eindeutig und makellos. In Ungarn gibt es viele Kontro­versen um ihn. Die erste ist die Tatsache, dass er keine Fremd­spra­chen spricht, obwohl er als Univer­si­täts­pro­fessor gear­beitet hat und über Publi­ka­tionen in der ihm unbe­kannten Sprache Englisch verfügt. Für die Stelle an der Univer­sität wird eine Sprach­prü­fung erwähnt, die er nie abge­legt hat: in Wirk­lich­keit ist es nur ein einfa­ches Papier, das vom Rektor ausge­stellt wird. Derselbe Rektor, der erklärt hat, dass „Ihr Fremd­spra­chen­ni­veau ziem­lich unbe­frie­di­gend ist“. Inter­es­sant, wenn man bedenkt, dass man in Ungarn eine Sprach­prü­fung abge­legt haben muss, um einen Doktor­titel zu bekommen. Ein Doktorat, von dem er ausge­schlossen wurde, obwohl er zwei zusätz­liche Jahre dafür bekam. Aber in der Zwischen­zeit hatte er begonnen, als Berater für die Regie­rung zu arbeiten.

Eine weitere Kontro­verse betrifft das Geld, das seine Firma zwischen 2006 und 2008 von der sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Regie­rung von Ferenc Gyurcsány erhalten hat: 20 Millionen Forint, umge­rechnet 60.000 Euro. Und viele halten ihn für ein bloßes Werk­zeug des ehema­ligen Premier­mi­nis­ters. Karác­sony arbeitet seit 2004 mit Gyurcsány, seinem Mentor, zusammen. Als Karác­sony Direktor des Forschungs­in­sti­tuts „Medián“ war, erhielt dieses 700 Millionen Forint, also 2,2 Millionen Euro, von der Regierung.

Kurz gesagt: Der Poli­tiker, der verspricht, das Geld der reichsten 1% zu nehmen, ist derselbe, der in der Vergan­gen­heit viel Geld von der befreun­deten Regie­rung genommen hat. Er vergaß, dieses Detail in den Lebens­lauf zu schreiben, mit dem er für das Amt des Minis­ter­prä­si­denten kandidierte.

MCC Visi­ting Fellow am Centro Studi Machia­velli. Student der Inter­na­tio­nalen Wirt­schaft an der Buda­pester Univer­sität für Tech­no­logie und Wirt­schaft und der School of Econo­mics am Mathias Corvinus Collegium.

