Eska­la­tion der Gewalt in Venti­miglia. Die tune­si­schen Ex-Häft­linge, die zuvor in Sizi­lien von italie­ni­schen Poli­zei­kräften in Züge verladen wurden, sind in der italie­nisch-fran­zö­si­schen Grenz­stadt ange­kommen. Wo sie randa­lierten und mehr­fach Über­fälle auf Einhei­mi­sche begingen, was zu reso­luten Bürger­pro­testen führte.

Wer sind diese Tune­sier, die sich nach Italien begeben? Es handelt sich dabei um isla­mi­sche Terro­risten, wie wir es in Nizza erfahren haben, aber auch „gewöhn­liche“ Krimi­nelle wie Drogen­händler.

Salvini war es in wenigen Monaten gelungen, die Landungen aus Libyen zu beenden und die aus Tune­sien zu mini­mieren.

Doch seit einem Jahr werden die Über­fuhren stil­voll wieder­be­lebt. Weil die „Migranten“ wissen, dass die italie­ni­schen Häfen wieder geöffnet sind.

Tune­si­sche Häft­linge zahlen 1.000 Euro für die Ausreise nach Italien. Dies erzählte ein junger ille­galer Einwan­derer, der darauf wartete, aus Venti­miglia nach Frank­reich zu gehen.

Er zeigte dem Fern­seh­kor­re­spon­denten die Videos seiner Reise mit einem engli­schen Schiff, das ihn nach Messina gebracht hatte.

Auf die Frage, ob die Geschichte der Begna­di­gung, die in Tune­sien Gefäng­nisse eröffnet und es vielen Krimi­nellen ermög­licht, nach Italien zu kommen, wahr ist, antwortet er mit Ja.

