In den USA nutzt die links­ra­di­kale Antifa gemeinsam mit extre­mis­ti­schen Grup­pie­rungen aus dem migran­ti­schen und schwarzen Milieu die Proteste gegen Poli­zei­ge­walt aus, um Rassen­un­ruhen, Gewalt und Plün­de­rungen voran­zu­treiben. Ziel sind dabei vor allem Weiße. US-Präsi­dent Donald Trump hat daher bereits die Einstu­fung der Antifa als terro­ris­ti­sche Verei­ni­gung ange­kün­digt. Eine Forde­rung, die auch in Europa zuneh­mend laut wird und notwendig erscheint. Denn wer dachte, dies sei eine reine innen­po­li­ti­sche Ange­le­gen­heit der USA, hat geirrt. Die „Black Lives Matter“ Proteste schwappen mitt­ler­weile auch nach Europa über und werden hier ebenso von Antifa und Migranten befeuert. Szenen aus EU-Ländern wie Frank­reich, Groß­bri­tan­nien oder Spanien lassen schlimmes für die Zukunft erahnen.

Frank­reich: Zehn­tau­sende Migranten auf den Straßen

Videos aus Paris und anderen Städten Frank­reichs zeigen wie dort gegen angeb­liche „rassis­ti­sche Poli­zei­ge­walt“ demons­triert wird. Zehn­tau­sende Migranten strömen derzeit auf die Straßen und geben einen Ausblick auf das was kommen wird, sollten sich die Proteste auch in Europa ausweiten und gegen die auto­chthonen Bevöl­ke­rungen richten. UNSER MITTELEUROPA berich­tete bereits als eines der wenigen Medien über die „Beset­zung von Paris“ durch Afri­kaner und Co.

Im Zuge der Proteste kam es natur­gemäß auch zu Ausschrei­tungen, Gewalt und Plün­de­rungen. Stra­ßen­sperren wurden errichtet, Autos und E‑Scooter ange­zündet, Geschäfte verwüstet und die Polizei atta­ckiert:

Widespread riots have broken out in Paris in soli­da­rity with the riots in the US. pic.twitter.com/5wf7tS7PjO — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 2, 2020

London: Atta­cken auf Polizei und den Regie­rungs­sitz

Im multi-ethni­schen London zeichnet sich ein ähnli­ches Bild ab. Primär schwarze Demons­tranten atta­ckieren dort im Zuge von Soli­da­ri­täts­kund­ge­bungen mit dem in den USA getö­teten George Floyd Poli­zisten und sogar den Regie­rungs­sitz in der Downing Street. Wie Videos zeigen, agiert die Polizei mehr als passiv.

If there are riots in London, then you know it’s not about George Floyd: it’s about the Left seizing power. t.co/c3LTVDkBk2 — Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) June 3, 2020

Auch eine austra­li­sche Repor­terin wurde während eines Live­be­richts von einem mosle­mi­schen Migranten während einer Demons­tra­tion mit „Allahu Akbar“-Rufen atta­ckiert.

Afri­kaner begehren in Spanien auf

In Spanien sind es wiederum ille­gale Einwan­derer aus Afrika, die gegen die Behörden und die Polizei aufbe­gehren. Natür­lich wird auch dort der Tod von Floyd als Vorwand benutzt, um für die eigene Sache zu protes­tieren, notfalls mit Gewalt:

Angry African boat migrants confront the police at the #Black­Live­s­Matter protest in #Zara­goza, #Spain. The mass-hysteria has reached Western Europe with full force 🇪🇸🇪🇸🇪🇸@Based_Spain pic.twitter.com/KU42FZ70GS — Based­Po­land (@BasedPoland) June 3, 2020

Sogar in Polen „BLM-Demons­tra­tionen“

Ebenso kamen Videos aus Amsterdam an die Öffent­lich­keit, die tausende Menschen auf den Straßen zeigten, die für die „Black Lives Matter“-Bewegung demons­trierten. Und sogar bis nach Polen reicht der Arm der linken „Akti­visten“ bereits. Auch dort zogen Demons­tranten auf die Straßen. Aller­ding nur „weiße“, kein einziger Schwarzer. Detail am Rande: Während der gewalt­be­reiten Proteste in den USA schän­deten Plün­derer die Statue des polni­schen Natio­nal­helden Tadeusz Kości­uszko in der Haupt­stadt Washington DC.

In Ländern wie Deutsch­land und Öster­reich verliefen ähnliche Soli­da­ri­täts­kund­ge­bungen bisher noch weit­ge­hend fried­lich. Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die mosle­mi­sche Commu­nity das Poten­tial der sich anbah­nenden „Rassen­un­ruhen“ erkennt und für die eigenen Zwecke nutzen wird.