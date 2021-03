Was wäre, wenn die globale Lock­down-Politik im Namen des Kampfes gegen eine Pandemie einem im voraus beschrie­benem Szenario folgt? Eine „verschwö­re­ri­sche“ Vision sozu­sagen? Schauen wir uns die Fakten an.

Der Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­list Harry Vox hatte bereits im Jahre 2014 in einem Video ein Doku­ment der Rocke­feller Foun­da­tion vorge­stellt. Dieser Bericht, der nur in engli­scher Sprache verfügbar ist, stammt aus… 2010 und trägt den Titel Scen­a­rios for the Future of Tech­no­logy and Inter­na­tional Deve­lo­p­ment.

Ab Seite 18 dieses Berichts werden Lock­downs als Methode der staat­li­chen Kontrolle disku­tiert. Und es wird ein Szenario entwi­ckelt, das auf einer Pandemie basiert!

Dieser 2010 von der Rocke­feller Foun­da­tion veröf­fent­lichte Bericht wurde von Global Busi­ness Network verfasst, dessen Aufgabe die Szena­ri­en­pla­nung ist. Im Gegen­satz zur Prognose, die vergan­gene und gegen­wär­tige Trends extra­po­liert, um die Zukunft vorher­zu­sagen, ist die Szena­rio­pla­nung ein inter­ak­tiver Prozess über die Kräfte in der kontex­tu­ellen Umge­bung, die den Wandel voran­treiben, wobei mehrere Perspek­tiven einbe­zogen werden, um diese Kräfte zu iden­ti­fi­zieren und zu inter­pre­tieren, und eine lang­fris­tige Perspek­tive einge­nommen wird.

Global Busi­ness Network wurde 1987 in Berkeley, Kali­for­nien, gegründet und verschwand im Januar 2013, nachdem es von Deloitte über­nommen wurde, einem multi­na­tio­nalen Finanz- und Stra­te­gie­be­ra­tungs­un­ter­nehmen, das 2020 einen Rekord­um­satz von 47,6 Milli­arden US-Dollar erzielte und laut Forbes das dritt­größte Unter­nehmen in Privat­be­sitz in den Verei­nigten Staaten wurde.

Im Jahr 2005 über­nahm Deloitte Beijing Pan-China CPA und wurde damit zur größten Wirt­schafts­prü­fungs­ge­sell­schaft in China.

Im Jahr 2009 begann Deloitte damit, ehema­lige Mitar­beiter der Central Intel­li­gence Agency (CIA) für seine Abtei­lung Deloitte Intel­li­gence einzustellen.

2011 erwarb Deloitte DOMANI Sustaina­bi­lity Consul­ting und Clear­Carbon Consul­ting, um sein Dienst­leis­tungs­an­gebot im Bereich Nach­hal­tig­keit zu erweitern.

Im November 2012 über­nahm Deloitte die Recom­bi­nant Data Corpo­ra­tion, ein Unter­nehmen für Data-Wareh­ousing- und Clinical-Intel­li­gence-Soft­ware, und star­tete Recom­bi­nant by Deloitte.

Im Jahr 2014 grün­dete Deloitte Rubix, ein Block­chain-Bera­tungs­un­ter­nehmen. Im Jahr 2016 hat Deloitte Kanada einen Bitcoin-Geld­au­to­maten eingeführt.

Im Jahr 2020 erhielt Deloitte in den USA einen Auftrag in Höhe von 44 Millionen Dollar ohne Ausschrei­bung für die Erstel­lung der Website zur Verwal­tung der Planung, des Inven­tars und der Bericht­erstat­tung für die Covid-19-Impfung.

Deloitte ist welt­weit unter verschie­denen Namen tätig und berät mehrere Regierungen.

All dies deutet auf den von Klaus Schwab und dem Welt­wirt­schafts­forum geplanten Great Reset hin…