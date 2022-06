Der ukrai­ni­sche Botschafter in der Türkei, Wassili Bodnar, forderte offi­ziell Waffen als Gegen­leis­tung für die Wieder­auf­nahme der Weizen­ex­porte auf dem Seeweg, was einer unver­hoh­lenen Erpres­sung welt­weiten Ausmaßes inmitten der künst­lich erzeugten Nahrungs­mit­tel­krise gleichkommt.

Weizen gegen Waffen

Er sagte:

„Wirk­same Sicher­heits­ga­ran­tien sind für die Wieder­auf­nahme der Seetrans­porte erfor­der­lich. Diese Garan­tien müssen durch die Liefe­rung geeig­neter Waffen an die Ukraine zum Schutz ihrer Küsten vor mari­timen Bedro­hungen und durch die Betei­li­gung der Seestreit­kräfte von Dritt­län­dern am Schutz des betref­fenden Teils des Schwarzen Meeres gegeben werden.“

Damit sind die Fake News der US-geführten west­li­chen Main­stream-Medien, wonach Russ­land den Europa und den globalen Süden durch die angeb­liche Blockade ukrai­ni­scher Häfen als Geisel hält, umfas­send widerlegt.

Russ­land-Sank­tionen als Grund für Nahrungsmittelkrise

Hinter­grund ist, dass der russi­sche Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensya, bereits Ende letzten Monats die künst­lich erzeugten Ursa­chen der welt­weiten Nahrungs­mit­tel­krise erklärt hat. Kurz gesagt, machte er die wirt­schaft­li­chen Folgen der Reak­tion des Westens auf COVID (insbe­son­dere im Hinblick auf den Anstieg der Infla­tion und die Beein­flus­sung der Lebens­mit­tel­nach­frage), die Vermi­nung der ukrai­ni­schen Häfen und die anti­rus­si­schen Sank­tionen dafür verantwortlich.

Russ­lands Präsi­dent Putin wieder­holte diese Gründe in einem Fern­seh­in­ter­view, das er etwas mehr als eine Woche später am selben Tag gab, an dem er mit Macky Sall, dem Vorsit­zenden der Afri­ka­ni­schen Union, zusam­men­traf. Sein Gast unter­mau­erte die Erklä­rung des Kremls, indem er erklärte: „Die Anti-Russ­land-Sank­tionen haben die Situa­tion verschlim­mert, und jetzt haben wir keinen Zugang zu Getreide aus Russ­land, vor allem zu Weizen.“

Kiew handelt mit Europa Weizen gegen Rüstungsgüter

Trotz der künst­lich erzeugten Ursa­chen der Nahrungs­mit­tel­krise, die sich der Kontrolle Russ­lands völlig entziehen, hat Moskau sein Möglichstes getan, um Kiew zu ermu­tigen, zumin­dest seine Weizen­ex­porte in den globalen Süden wieder aufzu­nehmen. Zu diesem Zweck schlug es vier poten­zi­elle Korri­dore vor: das Asow­sche Meer, das Schwarze Meer, den Landweg durch Weiß­russ­land zu den balti­schen Häfen und durch West­eu­ropa. Nebenzya erwähnte in seiner Rede Ende letzten Monats, dass Russ­land den „begrün­deten Verdacht“ hege, dass Kiew Weizen in die west­eu­ro­päi­schen Länder expor­tiere, die bereits über große Reserven dieses Rohstoffs verfügten, und zwar im Austausch gegen Waffen, genau wie es mit den Mittel­mächten gegen Ende des Ersten Welt­kriegs geschah.

Dies lässt vermuten, dass die EU Weizen hortet, den sie gar nicht braucht, um ihn vom Welt­markt fern­zu­halten, viel­leicht um später will­fäh­rige Regie­rungen im globalen Süden mit ein paar Resten zu „belohnen“, wenn sie ihr im Gegenzug einen privi­le­gierten Zugang zu ihren natür­li­chen Ressourcen gewähren, die der Block von Russ­land zu ersetzen versucht, nachdem die USA ihn gezwungen haben, sich einseitig von diesem Land „abzu­kop­peln“. Wie dem auch sei, theo­re­tisch könnte Kiew seinen Weizen immer noch einfach über das neuer­dings von Russ­land kontrol­lierte Asow­sche Meer expor­tieren, weigert sich aber, dies zu tun, solange es keine Schiffs­ab­wehr­ra­keten erhält. Der Grund für diese Forde­rung ist, dass die Gespräche zwischen Russ­land und der Türkei über die Schaf­fung eines so genannten „Getrei­de­kor­ri­dors“ im Schwarzen Meer Fort­schritte zu machen scheinen.

Russ­land würde Getrei­de­ex­port nicht verhindern

Der gemel­dete Plan, der noch nicht offi­ziell bestä­tigt wurde, sieht vor, dass die Türkei Kiew bei der Entmi­nung der Gewässer um Odessa hilft und dann die Schiffe mit Getreide in inter­na­tio­nale Gewässer eskor­tiert, woraufhin russi­sche Kriegs­schiffe sie zum Bosporus eskor­tieren werden. Viele glauben, dass genau dieser Plan Außen­mi­nister Lawrow dazu veran­lasst hat, am Mitt­woch in die Türkei zu reisen, um die heikelsten Details zu bespre­chen. Nach Abschluss der Gespräche erklärte er, dass Russ­land bereit sei, die Sicher­heit der ukrai­ni­schen Getrei­de­schiffe zu gewähr­leisten, äußerte sich jedoch pessi­mis­tisch, was die Bereit­schaft Kiews angeht, diesen Vorschlag zu verwirk­li­chen. Inter­es­sant ist jedoch, dass der türki­sche Minister für Land- und Forst­wirt­schaft erst am Vortag verkündet hatte, Kiew sei bereit, seinem Land einen Rabatt von 25 % auf Weizen zu gewähren.

Dies deutet darauf hin, dass Kiew diesen Vorschlag in der Tat ernst­haft in Erwä­gung zieht, auch wenn die uner­war­tete öffent­liche Forde­rung nach Waffen als Gegen­leis­tung für die Wieder­auf­nahme des Weizen­ex­ports auf dem Seeweg bedeuten könnte, dass das Land glaubt, der Deal sei nahe genug, dass jemand im von den USA geführten Westen ihm gibt, was es will, um dies zu errei­chen. Es sollte jedoch gesagt werden, dass es keinen objek­tiven Zusam­men­hang zwischen den Anti-Schiffs-Raketen und der Wieder­auf­nahme des Weizen­ex­ports auf dem Seeweg gibt, da der vorge­schla­gene Plan vorsieht, dass das NATO-Mitglied Türkei die Schiffe Kiews in inter­na­tio­nale Gewässer eskor­tiert, woraufhin sie von russi­schen Kriegs­schiffen zum Bosporus eskor­tiert werden. Es gibt kein glaub­wür­diges Szenario, in dem Russ­land die Türkei angreifen würde, vor allem nicht, nachdem es mit ihr zusam­men­ge­ar­beitet hat, um dieses Abkommen zu errei­chen, so dass Kiew eigent­lich keine Anti-Schiffs-Raketen für seine Sicher­heit braucht.

Das Fazit ist, dass der so genannte „Still­stand“ bei der Lösung der globalen Nahrungs­mit­tel­krise ebenso künst­lich erzeugt ist wie seine Ursprünge, da Kiew nun offen erklärt hat, dass es die Weizen­ex­porte auf dem Seeweg in den globalen Süden nicht wieder aufnehmen wird, wenn es nicht zuerst Anti-Schiffs-Raketen erhält. Alles, was die von den USA ange­führten west­li­chen Medien darüber behauptet haben, dass Russ­land die Entwick­lungs­länder als Geiseln hält, trifft in Wirk­lich­keit auf seine Stell­ver­treter in Kiew zu, was der Vorsit­zende der Afri­ka­ni­schen Union, Sall, bereits erkannt hatte, weshalb er den Behaup­tungen des Kremls, er sei nicht für diese Krise verant­wort­lich, Glauben schenkte. Jetzt, da Kiew den globalen Süden offi­ziell als Geisel hält, haben diese Länder keinen Grund mehr, ihren west­li­chen Gönnern zu vertrauen, nachdem diese die Bewaff­nung der Entwick­lungs­länder mit Nahrungs­mit­tel­ex­porten durch ihre Stell­ver­treter geneh­migt haben.

