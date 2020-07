Seine Heilig­keit der Dalai Lama (Tenzin Gyatso) feierte gestern den 85. Geburtstag. Aus diesem Anlass möchten wir dem tibe­ti­schen Patrioten, der die schäd­li­chen Auswir­kungen der Massen­im­mi­gra­tion sehr gut kennt, aufs Herz­lichste gratu­lieren!

Viele Tibeter müssen seit einem halben Jahr­hun­dert als Flücht­linge außer­halb ihrer Heimat leben, nachdem die VR China in Tibet einmar­schierte und durch die nach­fol­gende Massen­ein­wan­de­rung ethni­scher Chinesen in Tibet einen ethni­schen und kultu­rellen Völker­mord auslöste.

Tatsäch­lich gibt es zwei Arten von Völker­mord: den direkten, der darin besteht, ein Volk auszu­rotten, aber dieser gilt heute als „vulgär“ und sogar die Dümmsten verstehen seine Auswir­kungen. Daneben gibt es jedoch noch eine subti­lere Form, die darin besteht, ein Volk nach und nach zu verdängen, indem es in der eigenen Heimat zu einer Minder­heit gemacht wird, da Massen von Immi­granten in zuneh­menden Maße die Bevöl­ke­rungs­mehr­heit bilden. Es ist der heute gepflegte „Völker­mord 2.0“, ein Konzept, dessen sich offenbar auch unsere „euro­päi­schen“ Poli­tiker bedienen, weil sie sich nicht mit dem Blut der Menschen die Hände schmutzig machen müssen.

Während eines Tref­fens mit Jour­na­listen im Jahre 2007 in Pomaia (Italien), wo der Dalai Lama der buddhis­ti­schen Gemein­schaft einen Besuch abstat­tete, antwor­teten er den Jour­na­listen, die ihn zu einer Erklä­rung zugunsten des Will­kom­men­hei­ßens von Immi­granten bewegen wollten:

„Wenn sie sich Flücht­linge nennen, bedeutet das, dass sie vor etwas flüchten, aber das gute Herz, sie will­kommen zu heißen, reicht nicht aus, und man muss den Mut haben, zu sagen, wenn es zu viele sind, und in ihre Länder eingreifen, um dort eine bessere Gesell­schaft aufzu­bauen.“ (italie­ni­sche Origi­nal­über­set­zung aus dem Tibe­ti­schen: “Se si chia­mano rifu­giati vuol dire che fuggono da qual­cosa ma il buon cuore per acco­glierli non basta e bisogna avere il coraggio di dire quando sono troppi e di inter­ve­nire nei loro Paesi per costruire lì una società migliore“.)

Diese Worte eines Mannes, der vor wirk­li­cher Verfol­gung fliehen musste, haben eine enorme Rele­vanz.

Über die ille­galen Immi­granten, die über das Mittel­meer in Italien eindringen. sagte der Dalai Lama:

„Es ist nicht möglich zu glauben, dass ein Will­kom­men­heißen ausreicht, um das Problem zu lösen. Man braucht daher ein lang­fris­tiges Denken, um ein wirk­lich effek­tives Ergebnis zu erzielen.“ (“Non è possi­bile pensare che sia suffi­ci­ente l’accoglienza a risol­vere il problema. “Serve quindi un pensiero a lunga scadenza per otte­nere un risul­tato davvero effi­cace“.)

Dies war weder das erste noch das einzige Mal, dass der Dalai Lama dieje­nigen über­raschte, die seine Gedanken zur Massen­im­mi­gra­tion nicht kennen.

Denn auch für den Dalai Lama der Tibeter ist Iden­tität wichtig. Es ist für ihn das einzige, was zählt.

Aber der Dalai Lama hatte zuvor schon einmal mit einer anderen Aussage „über­rascht“:

„Während des Zweiten Welt­kriegs stand ich auf der Seite Deutsch­lands und Italiens.“

Diese Aussage machte der Dalai Lama 1999 während eines Video­in­ter­views in Dharam­sala (Indien), in dem er sein „instink­tives“ Mitge­fühl gegen­über zwei Nationen bekun­dete, die „von den Mäch­tigen der Welt ange­griffen wurden.“

„Zu dieser Zeit gab es Krieg. Ich stellte mir Deutsch­land und Italien als zwei kleine Staaten vor, die vom Rest der Welt ange­griffen wurden. Zwei kleine Nationen, die auf der einen Seite waren, während auf der anderen die großen wie Frank­reich, England, Amerika, Russ­land waren. Ich habe sie so gesehen - so der Dalai Lama – umgeben von viel stär­keren und mäch­ti­geren Nach­barn. Und natür­lich habe ich mich aus instink­tiver Sympa­thie für die Schwä­cheren auf ihre Seite gestellt.“

Quelle: VoxNews

Beitrags­video: Botschaft Seiner Heilig­keit des Dalai Lama an die tibe­ti­sche Gemein­schaft anläss­lich seines 85. Geburts­tages am 6. Juli 2020 aus seiner Resi­denz in Dharam­sala, HP, Indien.