Der Besu­ches des Verleger und Publi­zisten Götz Kubit­schek in Wien, wo der poli­ti­sche Denker an einer Podi­ums­dis­kus­sion der FPÖ in den Club-Räum­lich­keiten der FPÖ im Wiener Parla­ment teil­nahm, sorgte für Aufre­gung in den Main­stream-Medien und in linken Kreisen unserer so tole­ranten und offenen Gesellschaft.



Kubit­schek spricht nach Verbot in der Uni vor dem Gebäude

Anläss­lich der Verbotes einer Diskus­si­ons­ver­an­stal­tung in der Uni-Wien und den vor dem Univer­si­täts­ge­bäudes statt­fin­denden Aufmar­sches der Anti­fanten rich­tete FPÖ-Gene­ral­se­kretär NAbg. Chris­tian Hafenecker an das Rektorat der Univer­sität Wien den hier unten­ste­henden offen Brief. Erwähns­wert ist noch, dass es kein Problem für die Uni-Leitung unter Rektor Sebas­tian Schütze darstellt, jungen Links­extremen, wie etwa „Rosa Antifa Wien“ oder „Platt­form Radi­kale Linke“, oder anderen radi­kalen Elementen die Uni als Aufmarschort zur Verfü­gung zu stellen.

Weiters zeigen wir hier auch eine Video der Ansprache Kubit­scheks vor der Univer­sität mit Einblen­dungen der Randale der Links­fa­schisten. Darunter noch ein Video mit einem kurzen Über­blick der Geschnisse.

Offener Brief von FPÖ-Gene­ral­se­kretär NAbg. Chris­tian Hafenecker an das Rektorat der Univer­sität Wien:

Wien (OTS) – Sehr geehrte Damen und Herren der Universitätsleitung,

„Die Wissen­schaft und ihre Lehre ist frei.“

Dieses akade­mi­sche Grund­prinzip prangt als Mahnmal im Stie­gen­haus des Neuen Insti­tuts­ge­bäudes der Univer­sität Wien und wurde vor über 155 Jahren in einen Rechts­rahmen gegossen. Aus gutem Grund. Es war der Anspruch, staat­liche Macht und ideo­lo­gisch-poli­tisch moti­vierte Ziele in Forschung und Lehre zurück­zu­drängen. Die Frei­heit der Wissen­schaft ist in Öster­reich seither durch Artikel 17 des Staats­grund­ge­setzes von 1867 als Grund­recht geschützt. Im Jahr 2023 ist dieses Grund­recht nur mehr ein Schatten seiner selbst. Längst wurden der univer­si­täre Betrieb und seine Forschung durch ideo­lo­gi­schen Dogma­tismus, Zensur, „Cancel Culture“ und Borniert­heit im Lehr­be­trieb zersetzt. Eine links­li­be­ralen bis hin zu (neo-) marxis­ti­schen Theo­rien, Denk­schulen und Gesell­schafts­kri­tiken unter­wor­fene Forschung diktiert mitt­ler­weile nicht mehr nur die Geistes- und Sozi­al­wis­sen­schaften, sondern zuneh­mend auch die Natur­wis­sen­schaften. Gene­rell ist der Diskurs an heimi­schen univer­si­tären Einrich­tungen, und beson­ders an der Univer­sität Wien, wenn über­haupt, nur mehr in einem immer enger werdenden ideo­lo­gi­schen Korsett möglich. Was in weiterer Folge dazu führt, dass welt­an­schau­lich nicht in diesen Dogma­tismus passende Lehren, Theo­rien und auch Forscher aus der akade­misch-wissen­schaft­li­chen Öffent­lich­keit der Univer­sität verbannt werden und in vielen Fällen auch einer regel­rechten Hexen­jagd ausge­setzt sind.

Das reicht von verbalen und körper­li­chen Angriffen auf Couleur­stu­denten jegli­cher Welt­an­schauung, Verbots­for­de­rungen gegen die Präsenz dieser Perso­nen­gruppen an der Univer­sität Wien, über die Etablie­rung von Spit­zel­sys­temen gegen poli­tisch unlieb­same Studenten, bis hin zur Verdrän­gung rechts-konser­va­tiver Lehren und dem will­kür­li­chen und poli­tisch-ideo­lo­gisch moti­vierten Absagen von Diskussionsveranstaltungen.

Jüngster Tief­punkt dieser Unkultur ist das von der Univer­si­täts­lei­tung ausge­spro­chene Verbot einer Diskus­si­ons­ver­an­stal­tung des Rings Frei­heit­li­cher Studenten (RFS) mit dem Verleger, Publi­zisten und poli­ti­schen Denker. Letzt­lich ist durch dieses Verbot und die Verla­ge­rung vor die Univer­sität das einge­treten, wovon auszu­gehen war: Links­extre­misten griffen Kubit­schek und andere fried­liche Akti­visten gewaltsam an. Der offenbar auf Zuruf der Grünen von der Univer­si­täts­lei­tung einseitig aufge­kün­digte Vertrag ist ein gera­dezu zeit­his­to­ri­sches Doku­ment dafür, wie die Politik erneut direkten Einfluss auf die Wissen­schaft und ihre Frei­heit in Öster­reich nimmt. Und das ohne jegli­chen Wider­stand der Verant­wort­li­chen. Im Gegen­teil. In voraus­ei­lendem Gehorsam wird alles verboten, zensiert und revi­sio­niert, was auch nur den Anschein einer nicht zeit­geist­ge­mäßen gesell­schaft­li­chen Kontro­verse erwe­cken könnte. Der infla­tio­näre Gebrauch von Diskre­di­tie­rungen gegen unlieb­same Personen wie „Rechts­extre­mist“, „Nazi“ oder „Reak­tionär“ ist dabei ein will­kom­menes Werk­zeug, um den Verdacht der Willkür von sich zu weisen. Schließ­lich bestimmen jene an den Hebeln der Macht, was mora­lisch legitim und erlaubt ist und was nicht. Man hat aus dem histo­ri­schen Kampf um Frei­heit und Selbst­be­stim­mung der Wissen­schaft offen­sicht­lich noch weniger gelernt, als bisher gedacht.

Die Hypo­k­risie der offi­zi­ellen Begrün­dung der Veran­stal­tungs­ab­sage seitens der Univer­si­täts­lei­tung ist dabei gera­dezu himmel­schreiend und entlar­vend. Unter dem falschen Vorwand bedeu­tungs­leer gewor­dener Schlag­worte wie „Tole­ranz, Offen­heit und Inter­na­tio­na­lität“ übt man plumpen Meinungs- und Gesin­nungs­terror aus. Man lebt Into­le­ranz, Ausgren­zung, Hetze und wissen­schaft­liche Segre­ga­tion. Und dabei stellen sich weder die Univer­si­täts­lei­tung noch die poli­ti­schen Strip­pen­zieher im Hinter­grund und ihre ideo­lo­gisch aufge­hetzten Hand­langer in den Hörsälen dem Gespräch, dem Diskurs, der wissen­schaft­li­chen Debatte. Sei es aus Angst oder aus reiner mach­stra­te­gi­scher Überheblichkeit.

Ich möchte meine Ausfüh­rungen daher mit einem Zitat von George Orwell und einem Appell beenden:

„Frei­heit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen.“

Auch wenn es den univer­si­tären Meinungs­ma­chern und poli­ti­schen Entschei­dungs­trä­gern nicht gefällt, so leben die Wissen­schaft und ihre intel­lek­tu­elle Leis­tungs­fä­hig­keit in hohem Maße auch von der Frei­heit. Wer diese beschneidet, entlarvt letzten Endes ledig­lich seine eigene Unzu­läng­lich­keit. Viel zu lange haben Sie bereits wegge­sehen oder sich aktiv an dieser Unkultur betei­ligt. Lassen Sie die Univer­sität daher nicht noch weiter zu einem Hort der Unfrei­heit verkommen!

NAbg. Chris­tian Hafenecker, MA

***

Hier die Rede von Götz Kubit­scheck an der Uni. Machen Sie sich selbst ein Bild davon, was von Linken nicht mehr geduldet wird:

Und hier eine Repor­tage aus linke Sicht über den Auftritt Kubit­schecks. Man beachte den einge­bet­teten Text:

Hier noch ein paar Bilder rund um die Rede:



Immerhin erwähnte puls24 als einziges Medium, dass Kubit­schek von linken Gewalt­tä­tern zu boden gebracht wurde, wenn auch so dass die Schuld­zu­wei­sung offen bleibt:

„[…] Kubit­schek mitten im Tumult

Zu sehen ist auf den Aufnahmen des PULS 24 Kame­ra­mannes auch, dass Kubit­schek selbst in den Tumult verwi­ckelt worden ist. Umste­hende Poli­zisten helfen ihm vom Boden auf, zuvor war ein anderer Mann noch auf ihm gelegen.“ (Anm.: zu sehen auf dem Bild oben und in einem, im puls24-Artikel einge­bet­teten Video)

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.