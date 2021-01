Wussten Sie was Frauen glück­lich macht? Vermut­lich ja. Aber was in Sachen glück­lich sein an erster Stelle steht, erfährt man, wenn man bei google „glück­liche weiße Frau“ eingibt. Und dort sieht man unter dem ersten Dutzend der präsen­tieren Bildern ausschließ­lich Frauen die von Schwarzen beglückt werden. Die erste Frau, die an der Seite eines weißen Part­ners als glück­lich präsen­tiert wird, findet sich erst an Stelle 19.

Nun ist es nicht Aufgabe und Bedürfnis unseres online-Maga­zins heraus­zu­finden, ob und wenn ja, es laut google-Algo­rithmus dem so sei, wir wollen viel­mehr aufzeigen, dass hier einmal mehr die vermeint­li­chen Vorzüge von Schwarzen gegen­über weißen Lang­wei­lern beworben werden sollen. Gut möglich, dass die eine oder andere Frau im „edlen Wilden“, im Gegen­satz zu femi­ni­sieren Weich­eiern oder Frau­en­ver­ste­hern, einen „ganzen Kerl“ erblickt, gegen­über dem sie sich oben­drein noch intel­lek­tuell über­legen fühlen darf.

Multi­eth­ni­sche Liebe offenbar Einbahnstraße

Inter­es­sant auch die Beob­ach­tung, dass bei part­ner­schaft­li­chen Verbin­dungen eine Liaison schwarzer Mann / weiße Frau, der umge­kehrten Vari­ante bevor­zugt wird. Das ist vermut­lich darauf zurück­zu­führen, dass die von schwarzen beglückten Frauen positiv darge­stellt werden können, da sie ja Tugenden wie Anti­ras­sismus, Tole­ranz und Welt­of­fen­heit in sich zu tragen scheinen und auch als Vorbild aktiv gelebten Multi­kul­tu­ra­lismus herzu­zeigen sind.

Im umge­kehrten Fall – also weißer Mann mit schwarzer Frau – fällt das alles weg, denn der betref­fende Mann könnte den Eindruck erwe­cken, eine arme Schwarze als Sexob­jekt gean­gelt zu haben. Daher auch die einsei­tige Darstel­lung. Oder welchen Grund könnte das noch haben?

Auch in der Werbung wird männlich/schwarz – weiblich/weiß favorisieret

Das diese Form roma­ni­scher Zwei­sam­keit nicht zufällig favo­ri­siert wird, beweisen auch Bilder aus der Werbung und sons­tigen Veröf­fent­li­chungen. Hier ein kleine Auswahl: