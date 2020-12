Der junge Spanier Kevin León sah eine Gruppe von offen­bar­min­der­jäh­rigen jungen Leuten nord­afri­ka­ni­scher Herkunft, die zwei junge Mädchen auf einem Platz im Touris­ten­ge­biet der Gemeinde Mogán auf Gran Canaria beläs­tigten. Der junge Spanier zögerte nicht, sich der Gruppe zu nähern und sie für ihre Haltung gegen­über den Mädchen verant­wort­lich zu machen, indem er sie auffor­derte, diese in Ruhe zu lassen.

In diesem Moment trat nach Angaben von Kevins Bruder einer der Maghre­biner vor und forderte Kevin zum Kampf auf. Er stürzte sich auf ihn und begann ihn zu schlagen. Irgend­wann betei­ligte sich der Rest der Jugend­li­chen, die gemeinsam mit einem Aufseher in der Gegend unter­wegs waren, an dem Angriff und begann, Kevin am ganzen Körper zu verprü­geln. „Sie warfen sich auf meinen Bruder, während einer von ihnen rief ‚töte ihn, töte ihn‘ “, sagt Ayoze León, der Bruder des Opfers, der wenige Meter vom Ort des Angriffs entfernt arbeitet.

Während die Maghre­biner Kevin angriffen, nutzten sie die Gele­gen­heit, um seine Brief­ta­sche, sein Handy und die Schlüssel für sein Haus und sein Auto zu rauben. Alles unter den Blicken eines Aufse­hers, der die jugend­li­chen Angreifer beglei­tete und nicht versuchte, die Aggres­sion zu stoppen.

Quelle: Canarias7.es