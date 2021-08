Great Reset – die Epoche der Experimente

Die „Große Trans­for­ma­tion“ ist eine Agenda, die unter verschie­denen Bezeich­nungen an uns heran­ge­tragen wird. Synonyme dafür sind z.B. der „Green Deal“ oder die Agenda 2030. Im Grunde geht es immer um die Imple­men­tie­rung einer neuen konzern­so­zia­lis­ti­schen Welt­ord­nung unter einer „Welt­re­gie­rung“, will heißen einer globalen Diktatur einer globalen Welt-Elite.

Um den Menschen diese Diktatur schmack­haft zu machen wird ein rosiges Bild für die Zukunft der Mensch­heit gezeichnet, wo, wie könnte es anders sein, alle Menschen gleich sind, niemand mehr benach­tei­ligt wird, egal wie behin­dert oder beschränkt er oder sie ist. Dabei wird die Nivel­lie­rung nach unten euphe­mis­tisch verklärt ( Zitat Klaus Schwab: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glück­lich sein!“ – denn Besitz macht ja bekannt­lich unglück­lich, wie ja unsere Eliten aus eigener Erfah­rung wissen!). Das Programm der „Großen Trans­for­ma­tion“ heißt Armut für (fast) Alle.

Um diese lichte Zukunft der Mensch­heit zu errei­chen, wurden vier Stra­te­gien imple­men­tiert, zwischen denen es einen inneren Zusam­men­hang gibt:

Klima­schwindel und Energiewende

LGBT-Verherr­li­chung, Genderwahn

Migra­tion

Corona-Hysterie

Gemeinsam ist allen vier Para­digmen, dass dabei funda­men­tale Gesetze der Physik (siehe klimaschwindel.net/Physik/Physik.html), der Biologie (siehe unser-mitteleuropa.com/co2-giftgas-oder-lebensspender), tech­ni­sche Notwen­dig­keiten wie z.B. die Funk­ti­ons­weise eines Strom­netzes oder medi­zi­ni­sche Usancen (z.B.: Impf­zu­las­sungen in ange­mes­senen Zeit­räumen) igno­riert werden. Ebenso wird beispiels­weise das Völker­recht, wie es seit dem west­fä­li­schen Frieden Stan­dard ist, durch erzwun­gene Migra­tion mit den Füßen getreten. Wie weiter unten gezeigt wird, passiert dasselbe mit der Menschen­würde und dem Menschen­recht auf eine persön­liche Entwick­lung entspre­chend dem biolo­gi­schen Geschlecht. Man kann daher mit Fug und Recht behaupten, dass der „Große Neustart“ die Mensch­heit in ein neues fins­teres Zeit­alter führen soll.

Europa als Experimentierfeld

Da man natür­lich nicht die ganze Welt auf einmal revo­lu­tio­nieren kann, werden die Ziel­set­zungen der „Großen Trans­for­ma­tion“ zuerst in Europa erprobt, da hier die Menschen durch die Massen­me­dien am leich­testen zu mani­pu­lieren sind. Vom Stand­punkt des poli­ti­schen Main­stream handelt es sich also um gesell­schaft­liche Groß­ver­suche, deren Subjekte wir alle sind. Wie diese globale Diktatur letzt­end­lich funk­tio­nieren soll und wie man zu diesem Zustand hinkommen will, ist den Initia­toren dieser Umwäl­zung selbst nicht klar. Man weiß bloß schon von den bishe­rigen sozia­lis­ti­schen Regimen, dass das sozia­lis­ti­sche Ideal letzt­end­lich immer am Menschen und seinen Eigen­heiten scheitert.

Geschlechts- und kultur­loser Multi­kulti-Primat als idealer Sklave

Einer der Ziel­set­zungen dieser Umwäl­zung ist daher die Schaf­fung eines neuen Menschen. Dieser Bestre­bung dienen die beiden Para­digmen „Migra­tion“ und „LGBT-Verherr­li­chung bzw. Gender­wahn“. Dass die Förde­rung der welt­weiten Migra­tion durch die Eliten eine Vermi­schung aller Völker zum Ziel hat, braucht nicht näher erklärt werden. Schon Richard Niko­laus Couden­hove Kalergi (siehe www.amazon.de/Praktischer-Idealismus-Adel-Technik-Pazifismus/dp/1912452901) prophe­zeite bereits vor hundert Jahren eine „eura­sisch-negroide Mischrasse“. An dieser Stelle soll fest­ge­halten werden, dass Coude­hove Kalergi nicht von einer derar­tigen Rasse „schwärmte“ oder sie „herbei­sehnte“, wie viel­fach fälsch­lich behautet wird (oft ist auch von einem „Kalergie-Plan“ die Rede), sondern ledig­lich eine Entwick­lung vorher­sagte, die jetzt massiv propa­giert wird.

Der ideale sozia­lis­ti­sche Einheits­mensch soll aber nicht bloß seiner Natio­na­lität, sondern offenbar auch seines Geschlechts beraubt werden. Die LGBT-Hype mag Vielen ober­fläch­lich betrachtet als ein verrückter, neumo­di­scher, linker Spleen erscheinen, der sich viel­leicht irgend­wann wieder gibt. Damit ist aller­dings nicht zu rechnen, da offenbar ganz andere weit­rei­chende Ziel­set­zungen dahin­ter­ste­cken, die derzeit unaus­ge­spro­chen bleiben, um niemand zu verschre­cken. Wie ernst es dem poli­ti­schen Main­stream mit dieser Hype ist, kann man an dessen hyste­ri­scher Reak­tion gegen das unga­ri­sche Kinder­schutz­ge­setz erkennen, das ledig­lich die perverse LGBT- Propa­ganda unter Jugend­li­chen verbietet. Der hollän­di­sche Minis­ter­prä­si­dent Marc Rutte forderte sogar, Ungarn wegen seines Kinder­schutz­ge­setzes aus der EU auszu­schließen.

Hier­zu­lande will man also die LGBT-Abnor­mi­täten unter Jugend­li­chen und sogar in Schulen aggressiv bewerben, damit möglichst viele Jugend­liche emotional verwirrt werden. Körper­li­chen Merk­male lassen sich jedoch weder durch Propa­ganda noch durch Opera­tionen ändern. Aus einer Frau wird niemals ein Mann und umge­kehrt. Beispiels­weise hat sogar Thomas Neuwirth, alias Conchita Wurst, seine Zwit­ter­rolle satt und ist jetzt wieder ein Mann. Sein Auftreten war nur zeit­geis­tiges Theater.

Im Grunde handelt es sich bei der LGBT-Propa­ganda um krimi­nelle Menschenversuche

Offenbar ist der sozia­lis­ti­sche Ideal­mensch ein Zwit­ter­wesen mit völlig offenen sexu­ellen Neigungen, was der Biologie der Fort­pflan­zung wider­spricht. Speziell der Gender­wahn richtet sich gegen die Männ­lich­keit an sich. Männer sind immer wieder Ziel­scheibe hyste­ri­scher Atta­cken von irgend­wel­chen Gender­ak­ti­vis­tinnen, die eine Art Anti-Männer­ras­sismus entwi­ckeln. Viel­leicht auch deshalb, weil rich­tige Frauen sich von rich­tigen Männern ange­zogen fühlen. Der Grund für den Männer­hass ist klar: Frauen sind fügsamer und anpas­sungs­wil­liger als Männer. Von ihnen ist weniger Wider­stand gegen die Ziel­set­zungen des „Great Resets“ zu erwarten.

Was folgt daraus für die Gesell­schaft, wenn man diese Bestre­bungen für einen Moment ernst nimmt? Die Ehe, deren Sinn in der Kinder­auf­zucht liegt, wird über­flüssig. Die Elimi­nie­rung der Ehe, in der die Kinder von ihren Eltern geprägt werden, ist ein altes Ziel sozia­lis­ti­scher Dikta­toren. Diese idealen Zwit­ter­wesen, die nur in Kurz­zeit- oder Lebens­ab­schnitts­part­ner­schaften leben, werden sich nicht mehr repro­du­zieren, was offenbar erwünscht ist. Daraus ergeben sich in der Folge zwei Konsequenzen:

Die Mensch­heit stirbt aus, was tatsäch­lich zum Teil erwünscht ist. Dieser Massen­ver­nich­tungs­plan wird immer wieder offen und auch versteckt im grünen Mäntel­chen propa­giert. Aller­dings wollen unsere Eliten sicher nicht aussterben. Im Gegen­teil wollen sie ihr Leben möglichst verlän­gern und benö­tigen eine Unzahl von will­fäh­rigen Sklaven, die ihre Herr­schaft nicht in Frage stellen. Die Fort­pflan­zung soll nur mehr in der Retorte statt­finden. Das ermög­licht genma­ni­pu­lierte Wesen mit vorde­fi­nierten Eigen­schaften zu produ­zieren. Die entspre­chenden Tech­no­lo­gien gibt es zwar noch nicht, jedoch wird daran intensiv gear­beitet und sogar schon expe­ri­men­tiert (z.B. www.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/forschung-wissenschaftler-erschaffen-chimaere-aus-mensch-und-affe-76067240.bild.html, www.sueddeutsche.de/politik/gentechnik-erstmals-eingriffe-ins-menschliche-erbgut-erlaubt‑1.2844242, oder www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-sind-genetisch-veraenderte-menschen-noch-menschen/23835756.html?ticket=ST-1567426-PCoUNVcagB2sMD0NpV2T-ap2, usw.)

Damit wird auch klar, was sich hinter dem Tole­ranz­ge­schwafel der Eliten verbirgt: Das Ziel ist eine zahlen­mäßig redu­zierte, trans­hu­mane Gesell­schaft bestehend aus einer Elite, die sich zum Gott aufschwingt und einer Masse von Sklaven auf der Stufe von Unter­men­schen mit Amei­sen­men­ta­lität, deren Gene nach den Bedürf­nissen der Elite adap­tiert werden.

Diese Herde von Unter­men­schen muss natür­lich strikt über­wacht, kontrol­liert und mani­pu­liert werden, um keinerlei Wider­stand aufkommen zu lassen. Das wird gerade mit der Corona-Hype auf Schiene gebracht. So kann dann sowohl die Anzahl der Sklaven als auch deren Bedürf­nisse strikt gere­gelt werden. Erst damit bekommt die Plan­wirt­schaft eine Basis. Ob dieses Konzept in der Praxis funk­tio­niert, steht auf einem anderen Blatt. Aus diesem Grund muss es erst einmal auspro­biert und even­tuell „verbes­sert“ werden.

„Ener­gie­wende“ kommt auch nicht von ungefähr

Ein weiterer Schritt in Rich­tung konzern­so­zia­lis­ti­scher Welt­wirt­schaft ist die Umstruk­tu­rie­rung derselben. Dabei fängt man natur­gemäß bei ihrer Basis, der Ener­gie­wirt­schaft an.

Vorder­gründig sind die Ziel­set­zungen der Ener­gie­wende völlig sinnlos, da sie nur auf fluk­tu­ie­rende Strom­pro­du­zenten basiert und somit eine konti­nu­ier­liche und bere­chen­bare Strom­pro­duk­tion nicht möglich ist. Es wird versucht, die derzei­tige bedarfs­ori­en­tierte Strom­erzeu­gung auf eine ange­bots­ori­en­tierte Strom­pro­duk­tion umzu­stellen. Eine wesent­liche Rolle spielen dabei Elek­tro­autos und Wärme­pumpen. Damit wird auch die Hype um diese Geräte klar. Es wird davon ausge­gangen, dass man diese beiden tech­ni­schen Geräte ange­bots­ori­en­tiert versorgen kann. In diesem Konzept werden die Batte­rien von Elek­tro­autos nur geladen, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Wärme­pumpen, ausge­stattet mit teuren Puffer­spei­cher, können eben­falls fluk­tu­ie­rend versorgt werden. Grund­sätz­lich kann jede tech­ni­sche Einrich­tung mit einer Batterie ausge­rüstet werden die, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, geladen wird. Deshalb braucht man auch die „Smart-Meter“, die jeden von uns irgend­wann einmal aufge­zwungen werden. Die Kosten der Spei­che­rung werden somit auf den Konsu­menten abgewälzt.

Auch in diesem Falle befinden wir uns in einer Expe­ri­men­tier­phase, für die wieder Europa präde­sti­niert ist, da viel Gehirn­wä­sche notwendig sein wird, um den Menschen eine ange­bots­ori­en­tierte Strom­ver­sor­gung schmack­haft zu machen.

Ein weiterer Aspekt der Ener­gie­wende ist die Einschrän­kung der Anzahl der Ener­gie­träger unter dem Deck­män­tel­chen der unsin­nigen CO2-Einspa­rung. Dabei geht es zurzeit gar nicht so sehr um die Einspa­rung an sich, sondern darum, dass die Menschen in Europa diesen Unsinn akzep­tieren. Das erklärt dann auch, wieso wir in Europa CO2 einsparen sollen, wenn in China monat­lich ein riesiges Kohle­kraft­werk in Betrieb genommen wird!

In Zukunft soll jede Ener­gie­ver­sor­gung strom­ba­siert sein. Dies ist eben­falls ein wesent­li­cher Schritt in Rich­tung der Kontrolle und Einschrän­kung der Markt­wirt­schaft und der Diktatur. Dabei wird billi­gend in Kauf genommen, dass eine derar­tige Ener­gie­ver­sor­gung nicht nur vulnerabel, sondern auch rigid ist, da man nicht überall einen Strom­an­schluss instal­lieren kann. Die Konkur­renz billiger und vor allem viel­seitig verwend­ba­rerer (mobiler) anderer Ener­gie­träger soll somit ausge­schlossen werden.