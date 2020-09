Es ist eine abseh­bare Chro­no­logie der Eska­la­tion, die sich derzeit auf den Asyl­la­gern auf der grie­chi­schen Insel Lesbos abspielt. Zunächst wurde vor allem in Deutsch­land medi­en­wirksam und mit Dauer­druck von Linken, NGO´s und Poli­ti­kern die Aufnahme der 13.000 (!) Migranten von der Insel gefor­dert, dann brach „plötz­lich“ und „uner­wartet“ zum wieder­holten Male ein Feuer in dem größten Lager in Moria aus und nun beginnt die Tränen­drüsen-Propa­ganda von den „armen Kindern“, die nun obdachlos seien und drin­gend eine Weiter­reise nach West­eu­ropa gewährt bekommen müssen. Dabei ist eines bereits klar: Auch in diesem Fall zündeten gewalt­be­reite Migranten ihre Lager selbst an, wie auch die grie­chi­sche Regie­rung mitt­ler­weile bekannt gab.

Migranten fackeln Häuser der Insel­be­wohner ab

Aber dabei ließen es die „Schutz­su­chenden“ natür­lich nicht belassen. Mitt­ler­weile liefern sie sich Stra­ßen­schlachten mit der Polizei und atta­ckieren auch die grie­chi­schen Insel­be­wohner und zünden deren Häuser, aus Wut ob der immer noch verwei­gerten Weiter­reise nach Deutsch­land und Co, an! Auch fürchten die mehr­heit­lich aus dem Nahen Osten und Nord­afrika stam­menden „Neubürger“, dass sie aufgrund ihrer Gewalt­taten von den grie­chi­schen Behörden in ihre Herkunfts­länder depor­tiert werden, weshalb nun so viel Chaos wie möglich gestiftet wird, um Flücht­mög­lich­keiten auszu­nutzen und auch die Behörden dazu zu bewegen, die Grenzen nach Norden zu öffnen.

🔻A few hours ago there were tensions while #Greece Police forces were trying to repel thousands of immi­grants who had left their tents at #Moria & were trying to move to the port of #Myti­lene, by setting fire to the proper­ties of the island’s inha­bi­tants. pic.twitter.com/Cg4GpJc7AR — George Mastro­pavlos (@g_mastropavlos) September 9, 2020

Ruptly is live from the Greek island of #Lesbos as thousands of migrants have been forced to sleep rough after a fire destroyed the #Moria­camp. LIVE: t.co/jvecBZP0mJ pic.twitter.com/0jjca4ILsU — Ruptly (@Ruptly) September 10, 2020

Deutsch­land wird wohl Groß­teil der Migranten aufnehmen

In Deutsch­land haben von Innen­mi­nister Horst Seehofer (CSU) abwärts bereits alle namhaften Poli­tiker signa­li­siert, das „mensch­liche Leid“ in Moria beenden zu wollen und die Migranten notfalls auch im Allein­gang, also ohne EU-Beschluss, nach Deutsch­land zu holen. Und auch viele Kommunen signa­li­sierten bereits ihre „huma­ni­täre Bereit­schaft“, immerhin habe man in Deutsch­land ja noch genü­gend Platz und offenbar auch Geld, um weitere 13.000 Ille­gale unter­zu­bringen und zu versorgen.

Die Lage in #Moria ist furchtbar. Wir brau­chen einen starken huma­ni­tären Schritt, um die Flücht­linge von der Insel runter und in Sicher­heit zu bringen. Deutsch­land muss jetzt helfen; viele Kommunen sind bereit, Flücht­linge aufzu­nehmen. Auf EU-Ebene müssen wir eine Lösung finden. — Olaf Scholz (@OlafScholz) September 9, 2020

Grie­chi­scher Minister für Depor­ta­tion gewalt­tä­tiger Migranten

Der grie­chi­sche Entwick­lungs­mi­nister Adonis Geor­giadis forderte mitt­ler­weile, alle schul­digen Migranten an dem Feuer­in­ferno in Moria sofort zu depor­tieren. Menschen, die Eigentum und das Leben anderer gefährden und zerstören, hätten ihr Recht auf Asyl verwirkt, so der Poli­tiker.

Über die Insel Lesbos wurde inzwi­schen der Ausnah­me­zu­stand von den grie­chi­schen Behörden verhängt.