Grie­chen­land wird im nächsten Jahr ein neues perma­nentes Lager auf der Insel Lesbos bauen, um die Einrich­tung zu ersetzen, die letzten Monat abge­brannt ist, sagte Migra­ti­ons­mi­nister Notis Mitarakis im vergan­genen Oktober

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 hat die grie­chi­sche Regie­rung nach eigenen Angaben fast doppelt so viele Migranten abge­schoben wie illegal ins Land gekommen sind.

Die konser­va­tive grie­chi­sche Regie­rung redu­ziert weiterhin die Zahl der Migranten auf den Ägäis-Inseln. Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Zahl um 71 Prozent gesunken, während die Ankünfte auch im Vergleich zu den Vorjahren zurück­ge­gangen sind.

Nach Angaben des grie­chi­schen Minis­te­riums für Migra­tion und Asyl wurden in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 4.951 Migranten abge­schoben, wobei einige in Dritt­länder abge­schoben und andere auf andere Mitglieds­staaten der Euro­päi­schen Union umver­teilt wurden, berichtet die Zeitung Proto Thema.

Greece Defends Use of Sound Cannons on Border After Huma­ni­ta­rian Group Comp­laints t.co/Qa0eN1rYbz — Breit­bart London (@BreitbartLondon) June 11, 2021

Im glei­chen Zeit­raum verzeich­nete Grie­chen­land nur 2.891 neue Migran­ten­an­künfte auf den Ägäis-Inseln und in der Evros-Region – Grie­chen­lands Land­grenze zur Türkei -, was einen Rück­gang von 68 Prozent im Vergleich zum glei­chen Zeit­raum im Jahr 2020 bedeutet, in dem 9.421 neue Ankünfte verzeichnet wurden.

„In den letzten 12 Monaten verlassen mehr Dritt­staats­an­ge­hö­rige Grie­chen­land als sie kommen, während in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 die Abreisen von Dritt­staats­an­ge­hö­rigen doppelt so hoch sind wie die Ankünfte.“ sagte der Minister für Migra­tion und Asyl Notis Mitarakis.

Im Mai 2020 lebten 92.463 Asyl­be­werber in den vom grie­chi­schen Migra­ti­ons­mi­nis­te­rium betrie­benen Heimen und Struk­turen, aber diese Zahlen sind seitdem auf 53.705 Asyl­be­werber im Mai dieses Jahres gesunken.

Die neuen Zahlen kommen, nachdem die grie­chi­sche Regie­rung, die von der Mitte-Rechts-Partei Neue Demo­kratie geführt wird, im August 2019 erklärt hat, dass sie die Zahl der ankom­menden Migranten redu­zieren und stren­gere Kontrollen durch­setzen möchte.

Trotz des Baus einer neuen Grenz­mauer in der Evros-Region und des kürz­li­chen Einsatzes von Schall­ka­nonen, um Migranten von der Grenz­über­schrei­tung abzu­halten, leben immer noch Tausende von Migranten in Migran­ten­la­gern auf den grie­chi­schen Ägäis-Inseln.

Greek Govt Warns EU Turkey Is Using Migrants as Foreign Policy Tool t.co/Jo2nXRY0dg — Breit­bart London (@BreitbartLondon) April 1, 2021

Auf Lesbos, einer der Inseln, die Grie­chen­land am nächsten liegt, brannte im Oktober das Migran­ten­lager in Moria nieder, wodurch bis zu 13.000 Migranten obdachlos wurden. Vier afgha­ni­sche Staats­an­ge­hö­rige wurden Anfang des Monats der Brand­stif­tung für schuldig befunden und im Zusam­men­hang mit dem Feuer zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Die grie­chi­sche Regie­rung plant den Bau neuer Aufnah­m­e­struk­turen für Migranten auf Lesbos und der Insel Chios, doch laut der Zeitung I Kathi­merini drohen den Projekten erheb­liche Verzö­ge­rungen aufgrund einer Verlän­ge­rung des Ausschrei­bungs­ver­fah­rens bis zum nächsten Monat.

Quelle: Breitbart.com