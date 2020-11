Es hat sich bereits im Vorfeld der US-Präsi­dent­schaft abge­zeichnet und nun wird es bittere Realität: Das linke Eliten-Estab­lish­ment, der „Deep-State“ setzt alle Hebel in Bewe­gung, um den Sieg Donald Trumps zu stehlen. Schon vor dem Wahltag ließ „Sleepy“ Joe Biden in seiner Verwir­rung durch­bli­cken, dass die Demo­kraten Mittel und Wege hätten, um die Wahl klar zu gewinnen, das Video dazu am Ende des Arti­kels. Nun haben sie diese Ankün­di­gung in die Tat umge­setzt und erneut ist es die höchst umstrit­tene Brief­wahl, die Tür und Tor für den Betrug öffnet.

Hundert­tau­sende Biden-Stimmen aus dem Nichts aufgetaucht

Nachdem alles danach aussah, dass Trump die wich­tigen „Swing-States“ für sich entscheiden könnte, teils mit massivem Vorsprung, wurden Auszäh­lungen in vielen Wahl­be­hörden plötz­lich ausge­setzt und die Bekannt­gabe der Ergeb­nisse auf viele Tage nach dem Wahl­termin verschoben. Zudem sollen Dutzende Stimmen aus Brief­wahl­karten gewertet worden sein, obwohl diese zu spät abge­schickt wurden. Angeb­lich wurden sie mit rück­da­tierten Post­stem­peln versehen:

Trump betonte dabei immer wieder, dass es unge­setz­lich ist, Stimmen, die nach dem Wahltag eingingen, noch zu werten.

Doch dem nicht genug: aus Bundes­staaten wie Penn­syl­vania, Arizona, Nevada, Georgia, Wisconsin und Michigan (wo Trump überall führte) kommen von den dortigen demo­kra­ti­schen Staats­se­kre­tären und Wahl­be­auf­tragten laufend Berichte, wonach „plötz­lich“ hundert­tau­sende Stimm­zettel für Joe Biden aufge­taucht sind, teil­weise mit 100 Prozent Zustim­mung für den Demo­kraten. Zudem gaben weit mehr Menschen in jenen Bundes­staaten plötz­lich ihre Stimme ab, als über­haupt Wähler regis­triert sind. Dadurch wurden Wahl­be­tei­li­gungen von teils 202 Prozent (!) erreicht:

Biden mit massiver Zustim­mung unter Toten und über 100-Jährigen

Wie weit der offen­sicht­liche Betrug mitt­ler­weile geht zeigen auch Wahl­zettel von Verstor­benen und über 100-Jährigen, welche US-weit plötz­lich auftau­chen und die alle­samt für Joe Biden stimmten. Alleine in Wayne County (Detroit) sollen 14.000 (!) Tote für Biden abge­stimmt haben:

