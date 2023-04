Einige Wochen vor der Krönung am 6. Mai erhitzen sich die Gemüter über die Frage, welchen Platz der neue König den Reli­gionen, insbe­son­dere dem Islam, bei der Zere­monie einräumen wird. Die Daily Mail berich­tete am vergan­genen Wochen­ende von einem Streit zwischen dem Buck­ingham Palace und der angli­ka­ni­schen Kirche über dieses Thema. Charles III, der sich gerne als „Vertei­diger aller Zeiten“ bezeichnet und dabei die Etikette miss­achtet, würde für eine „inte­gra­tive“ Feier und die aktive Teil­nahme von Nicht­christen plädieren. Ein Vorschlag, der für den Klerus, der das Kirchen­recht und die Tradi­tionen hoch­hält, unvor­stellbar ist. Der Monarch wird jedoch zwei­fellos auf die Unter­stüt­zung des pensio­nierten Bischofs Lord Harries von Pent­re­garth zählen können, der 2014 vorschlug, bei der bevor­ste­henden Krönung den Koran zu verlesen.

Abge­sehen von der Krone leidet ein ganzes Land unter dem Vormarsch des Islams. In sozialen Netz­werken fragen sich viele briti­sche Inter­net­nutzer, ob das Verei­nigte König­reich auf dem Weg zu einem isla­mi­schen Staat ist. Geschäfte mit isla­mi­scher Klei­dung, voll verschlei­erte Frauen in den Straßen von Birmingham, Geschlech­ter­tren­nung in Halal-Restau­rants… Die Anzei­chen für einen erobernden Isla­mismus nehmen auf der anderen Seite des Ärmel­ka­nals immer mehr zu.

Muez­zine-Rufe in den engli­schen Straßen

Seit einigen Wochen scheinen unsere briti­schen Nach­barn ganz im Zeichen des Ramadan zu leben. Neben den beson­deren Beleuch­tungen in London haben die Spieler der Premier League (entspricht der fran­zö­si­schen Ligue 1) die Erlaubnis erhalten, während ihrer Spiele auf den Fußball­fel­dern das Fasten zu brechen. In der Downing Street 10, dem Sitz des Premier­mi­nis­ters, und im vergol­deten Lancaster House, nur wenige Schritte vom Buck­ingham Palace entfernt, ertönte ein isla­mi­scher Gesang. In Anwe­sen­heit des Vorsit­zenden der Konser­va­tiven und von Regie­rungs­mit­glie­dern wurden musli­mi­sche Würden­träger und Unter­nehmer einge­laden, an diesen symbo­li­schen Orten das Fasten zu brechen. Auch in Schott­land, wo der neue Premier­mi­nister, der selbst Muslim ist, stolz ein Foto seiner Familie zeigt, die in ihrem neuen Zuhause ein ritu­elles Gebet verrichtet. Die Moschee in Blackburn hat die Erlaubnis erhalten, ihren Gebetsruf in den Straßen der Stadt zu verbreiten, sehr zum Miss­fallen einiger Anwohner.

Aber nicht nur während des Ramadan setzt sich der Islam jenseits des Ärmel­ka­nals durch. Wie Ed Husain in seinem Buch Among the Mosques (Inmitten der Moscheen) fest­stellt, entsteht im Verei­nigten König­reich derzeit eine regel­rechte musli­mi­sche Paral­lel­ge­sell­schaft. Neben den Moscheen und den dazu­ge­hö­rigen Privat­schulen haben die Muslime auch ihre eigenen isla­mi­schen Gerichte, die die Scharia anwenden. Auch wenn sie nicht offi­ziell aner­kannt sind, werden diese Gerichte, von denen es Schät­zungen zufolge zwischen 30 und 85 gibt, weiterhin tole­riert. Zu dieser Paral­lel­justiz kommen noch die isla­mi­schen Eheschlie­ßungen hinzu. Obwohl sie nicht aner­kannt werden, florieren diese Verbin­dungen – mehr als 100.000 – und lassen die Frauen im Falle einer Schei­dung oder Poly­gamie oft in großen Schwie­rig­keiten zurück.

All diese Erschei­nungen sind ein sicht­bares Zeichen für einen wach­senden Islam. Die letzte Volks­zäh­lung, die im Jahr 2021 durch­ge­führt wurde, ergab einen deut­li­chen Anstieg (+44 %) der Anzahl der Engländer und Waliser, die sich als Muslime bezeichnen. Es gibt 3,9 Millionen Muslime, was 6,5 % der Bevöl­ke­rung entspricht. Diese Zahl steigt in einigen Städten wie Birmingham und Tower Hamlets auf 30 oder sogar 40 Prozent. Die direkte Folge: Mohammed und seine Ablei­tungen stehen an der Spitze der am häufigsten verge­benen Vornamen bei der Geburt, weit vor den tradi­tio­nellen Namen Oliver, Harry und George.

Bereits in den 1960er Jahren warnte Enoch Powell, Mitglied der Konser­va­tiven Partei, in seiner mitt­ler­weile berühmten Rede „Ströme von Blut“ vor den Risiken des multi­kul­tu­rellen Modells, wenn man die Einwan­de­rung gedeihen lasse. Diese Warnung scheint von den derzei­tigen Mitglie­dern der briti­schen Regie­rung nicht ernst genommen zu werden, die, während der Isla­mismus an Boden gewinnt, London immer noch zum führenden Standort für isla­mi­sche Finanz­dienst­leis­tungen machen wollen.

