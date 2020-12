In Groß­bri­tan­nien ist die Impfung mit Anti-Covid-19-Impf­stoffen voll ange­laufen. In keinem anderen Land der Welt wird so massiv und mit Nach­druck geimpft. Über die fatalen Neben­wir­kungen des kaum getes­teten und DNA-verän­dernden Impf­stoffes haben wir bereits unter „Briti­sche Arznei­be­hörde stoppt Folge­imp­fungen nach anaphy­lak­ti­schen Schocks von Geimpften“ berichtet. Nun hat man erst­mals Daten­ma­te­rial zu den Geimpften und den Auswir­kungen des Pfizer-Impf­stoffes auf diese.

UK: Über 3.000 Menschen schwer erkrankt

So berichtet die briti­sche „ACIP COVID-19 Vaccines Work Group“ am 19. Dezember 2020 von knapp 112.000 geimpften Bürgern. Schon nach den ersten Tagen der Impfung stellten sich bei über 3.000 Geimpften nega­tive gesund­heit­liche Auswir­kungen ein. Und zwar schwer­wie­gende, wie die Erklä­rung dazu angibt:

„*unable to perform normal daily acti­vi­ties, unable to work or required care from doctor or health care professional“

Somit haben bereits fast 3 Prozent der bisher geimpften Personen inner­halb von ein paar Tagen Krank­heits­sym­ptome entwi­ckelt, die so schwer­wie­gend sind, dass sie keine alltäg­li­chen Dinge mehr machen oder arbeiten gehen können, ja sogar ärzt­liche Hilfe benötigen.

Schwere aller­gi­sche Schocks in den USA

In den USA mehren sich hingegen die Berichte über schwere aller­gi­sche Schocks bei Corona-Geimpften. Personen, die auf den Impf­stoff schwere aller­gi­sche Reak­tionen zeigen, sollten zunächst keine zweite Dosis erhalten, heißt es dazu nun von den Gesund­heits­be­hörden. Auch Menschen, die bereits in der Vergan­gen­heit aller­gi­sche Reak­tionen auf andere Impfungen zeigten, sollten zudem das Vorgehen vor der Corona-Impfung mit einem Arzt besprechen.