Groß­bri­tan­nien wird Ukraine Uran­kern-Muni­tion liefern

“Neben der Gewäh­rung einer Staffel von Chal­lenger-2-Kampf­pan­zern an die Ukraine werden wir Muni­tion einschließ­lich panzer­bre­chender Geschosse liefern, die abge­rei­chertes Uran enthalten” – so erklärte am Montag wört­lich die briti­sche Vize-Vertei­di­gungs­mi­nis­terin (Minister of State for Defence) Annabel Goldie auf eine parla­men­ta­ri­sche Anfrage im House of Lords, der oberen Kammer des Parla­ments in London (Origi­nal­text siehe hier).

Frau Goldie, die offi­ziell mit “The Right Hono­urable The Baro­ness Goldie DL” (dt.: “Die Sehr Ehren­werte Baro­ness Goldie, stell­ver­tre­tender Leut­nant”) ange­redet werden soll, ist eine stramm konser­va­tive schot­ti­sche Poli­ti­kerin, die seit 2019 im Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium das Amt des “Minister of State for Defence” bekleidet. Das ist so eine Art Vize-Vertei­di­gungs­mi­nister, in etwa dem Staats­se­kretär bei uns vergleichbar. Eine Stimme, die höchstes Gewicht hat und die offi­zi­elle Regie­rungs­linie wiedergibt.

Uran­kern-Geschosse sind beson­ders effek­tive Wucht­ge­schosse, die auch starke Panzer­ar­mie­rungen durch­schlagen können und anstelle des konven­tio­nellen Blei- oder Wolf­ram­kerns einen Kern aus abge­rei­chertem Uran (“depleted uranium”) enthalten. Ihr waffen­tech­ni­scher Vorteil ergibt sich aus der höheren kine­ti­schen Energie des abge­feu­erten Projek­tils, denn Uran hat das höchste spezi­fi­sche Gewicht aller waffen­taug­li­chen Metalle. Dadurch durch­schlägt der Uran­kern auch die bei Panzern russi­scher Bauart übliche Reaktiv-Panze­rung, die aktuell auf vielen Fotos vom Kriegs­schau­platz als “Ziegel­steine” am Turm und Bug der Kampf­panzer zu sehen ist. Zusätz­lich bildet sich beim Aufprall auf ein gepan­zertes Ziel heißer Uran­staub, der sich bei Luft­kon­takt im Inneren spontan entzündet (pyro­phorer Effekt). Dadurch kann die mitge­führte Muni­tion oder der Treib­stoff entzündet werden, was zu der soge­nannten Sekun­där­ex­plo­sion des Zieles führen kann, so erklärt Wiki­pedia die Wirkweise.

Der Uran­kern besteht größ­ten­teils aus dem nicht spalt­baren Uran-Isotop U238, enthält aber auch geringe Anteile des spalt­baren U235 und u.U. Spuren von Pluto­nium. Die Auswir­kungen der Geschoss­reste auf Umwelt und Menschen sind durchaus bedenk­lich. Schwach ange­reichtes Uran ist zwar “nur” ein Alpha­strahler, dessen Strah­lung Klei­dung und Haut nicht durch­dringt. Die große Gefahr droht aber von dem beim Aufprall, egal ob im Ziel oder bei Fehl­schüssen in der freien Umge­bung, frei­ge­setzten Uran­staub. Uran selbst ist hoch­giftig, der Staub lagert sich in Boden und Trink­wasser über Jahr­hun­derte ab und verur­sacht beim Menschen schwerste Schäden der inneren Organe, vor allem der Nieren. Außerdem kann der mikrof­eine Uran­staub von Personen im Kampf­ge­biet über die Atem­luft aufge­nommen und sich dann in der Lunge abla­gern, wo dann doch körper­schä­di­gende radio­ak­tive Strah­lungs­mengen zusam­men­kommen können.

Bisher einge­setzt wurde Uran­kern-Muni­tion vor allem von den USA und ihren Verbün­deten in den Jugo­sla­wien-Kriegen sowie im Irak-Krieg 2003, wo seitens der west­li­chen Alli­ierten rund 2.000 Tonnen Uran­kern-Muni­tion verschossen wurde.

Russ­land betrachte die Liefe­rung dieser Muni­tion als weitere Eska­la­ti­ons­stufe. Völker­recht­lich gibt kein inter­na­tio­nales Abkommen, das den Einsatz von abge­rei­chertem Uran explizit verbietet. Der Einsatz von Uran­ge­schossen steht jedoch unter anderem im Wider­spruch mit dem Genfer Proto­koll, das die Verwen­dung von giftigen Stoffen im Krieg verbietet. Auf jeden Fall bedeutet der Einsatz dieser Waffe neues, zusätz­li­ches Leid für die Menschen in den umkämpften Gebieten.

