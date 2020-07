Grüne Jugend: „Analsex für den Volkstod“

Ein Bild sagt oftmals mehr als tausend Worte und gibt eindrück­li­chen Aufschluss über die Dege­ne­ra­tion unserer heutigen Zeit, beson­ders der linken Jugend. Gesehen diesmal in der deut­schen Kreis­stadt Arnstadt (Thüringen), wo die „Grüne Jugend Erfurt“ am 6. Juli mit einem Stand in ihrer Mission gegen die AfD unter­wegs war. Das Motto dabei #noafd und „Analsex für den Volkstod“, wie auf einem kleinen Schild in Herz­form zu lesen war, welches von einem der wackeren Linken in die Höhe gehalten wurde. Aber man mache sich lieber selbst ein Bild:

Auf Twitter kommen­tierte die „Grüne Jugend Jena“ umge­hend und auch noch Stolz, dass man sogar ein großes Banner mit dem geist­rei­chen Spruch habe, samt Beweis­foto:

Hey ihr lieben Hater! Wisst ihr was noch viel besser ist als ein kleines Schild? Ein großes Banner von uns 💚🌈 pic.twitter.com/5VWdrDiyFm — Grüne Jugend Jena (@gj_jena) July 7, 2020

So tickt also die Jugend­or­ga­ni­sa­tion einer Partei, die voraus­sicht­lich der kommenden Regie­rung in Deutsch­land ange­hören wird, glaubt man zumin­dest den Umfra­ge­werten und dem Lieb­äu­geln der CDU mit einer Koali­tion mit den Grünen. Da kann man nur mehr sagen: Gute Nacht Deutsch­land…