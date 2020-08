Zum gefühlten hundertsten Male sind Vertreter der Grünen ihrer in den Himmel schrei­enden Doppel­moral über­führt worden. Die Verbot­s­partei beweist nämlich erneut, dass von ihr aufge­stellte Verbote und Moral­vor­gaben von den eigenen Mitglie­dern keines­wegs einge­halten werden und nur für den „Pöbel“ gelten. So nun auch bei dem von den Grünen ange­fachten Feldzug gegen Fast­food.

Grüne fordern Werbungs­verbot für Fast­food…

In Anleh­nung an das poli­tisch korrekte, orwell­sche Zensur-Dystopia in Groß­bri­tan­nien, wo Fast­food­wer­bung im TV mitt­ler­weile verboten ist, wollen die Grünen nun auch in Deutsch­land „eine starke Einschrän­kung der Werbung für unge­sunde Nahrungs­mittel im TV“ durch­setzen. Während prin­zi­piell nichts gegen einen gesunden Ernäh­rungs­stil und den Verzicht auf unge­sundes Fast­food spricht, wollen die Grünen aber wieder mit Verboten und Zwang die Menschen „zu Besseren“ erziehen.

Ange­sichts der stei­genden Zahl über­ge­wich­tiger Menschen in Deutsch­land gebe es einen „drin­genden Hand­lungs­be­darf“, so die Gesund­heits­ex­pertin der Grünen-Bundes­tags­frak­tion, Kirsten Kappert-Gonther. Daher müsse man künftig die Fern­seh­wer­bung für „stark zucker­hal­tige Produkte und andere unge­sunde Lebens­mittel stark regu­lieren“. Dabei könnte die gute Dame schon in den eigenen Reihen anfangen, wie Fotos nun belegen.

…kehren aber selbst bei McDonald´s ein

Denn auf einer Zugfahrt wurde just Ricarda Lang, stell­ver­tre­tende Bundes­vor­sit­zende von den Grünen in Deutsch­land, und mögli­cher­weise auch zu den „über­ge­wich­tigen Menschen“ in Deutsch­land zählend, beim Konsum von gar nicht gesundem Essen erwischt. Zu sehen ist, wie die korpu­lente Dame auf ihrem Handy tippt, vor ihr steht ein Essens­beutel der Fast­food­kette McDonald´s. Auf Twitter ging das Foto binnen kürzester Zeit viral, Tenor: Verzicht und Verbot predigen, aber selbst die Deka­denz leben:

Darf ich vorstellen? Ricarda Lang, stell­ver­tre­tende Bundes­vor­sit­zende von @Die_Gruenen, DIE Grünen, die – ange­sichts der stei­genden Zahl über­ge­wich­tiger Menschen in Deutsch­land – gerne TV-Werbung für Fast Food verbieten wollen. Lass es Dir schme­cken, Ricarda! 😁🍔🍟🍔 #McDo­nalds pic.twitter.com/NFOMOxtG8A — Joana Cotar, MdB (@JoanaCotar) August 8, 2020

Grüne Jünger vertei­digten Lang und ihre Menü­aus­wahl umge­hend. Immerhin sei das Essens­an­gebot an Bahn­höfen in Deutsch­land derart schlecht, dass man schon einmal zu McDonald´s greifen könnte. Die grüne Welt ist somit wieder in Ordnung. Mahl­zeit!

Grüne wollen Plas­tik­beutel verbieten, laufen aber selbst damit herum

Und wenn wir schon bei der grünen Heuchelei sind. Vor einigen Wochen berich­tete UNSER MITTELEUROPA über die Grüne „Umweltsau“ Anton Hofreiter. Der forderte auf einem „Plas­tik­gipfel“ ein Verbot von Plas­tik­beu­teln und wurde wenig später selbst mit einem in der Hand abge­lichtet.