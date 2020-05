Wieder einmal hat man einen Vertreter der Grünen Verbot­s­partei dabei erwischt, wie er Wasser predigt und Wein trinkt. Die Rede ist diesmal vom Bundes­tags­ab­ge­ord­neten Anton Hofreiter. Anläss­lich des „Plas­tik­gip­fels“ der Umwelt­mi­nis­terin Svenja Schulze (SPD) beklagte der Grüne thea­tra­lisch vor laufender Kamera das schlechte Abschneiden Deutsch­lands bei der Plas­tik­ver­mei­dung. Deutsch­land sei beim Vermeiden von Verpa­ckungs­müll Schluss­licht inner­halb der Euro­päi­schen Union, so die Kritik.

So weit, so gut. Doch wenig später erwischte man Hofreiter im Jakob-Kaiser-Haus neben dem Reichstag. Und was hatte der Grün-Poli­tiker wohl in der Hand? Einen verpönten Plas­tik­sack. Somit ist Hofreiter nicht Teil der Lösung, sondern ganz klar Teil des Problems der globalen Plastik­verschmut­zung. Sehen Sie selbst:

Bild­hälfte links: „Deutsch­land ist beim Vermeiden von Verpa­ckungs­müll Schluss­licht inner­halb der Euro­päi­schen Union.“ – Anton Hofreiter Bild­hälfte rechts: @DigitalerC begegnet zufällig Anton Hofreiter im Jakob-Kaiser-Haus neben dem Reichstag…😅 pic.twitter.com/9n3Lc1eDLY — Hori­zont (@hori_____zont) May 15, 2020

Grüne Doppel­moral auf dem laufenden Band

Hofreiter reiht sich damit in eine Reihe vieler promi­nenter grüner Poli­tiker, die ihre eigenen moralt­rie­fenden Verbots­phan­ta­sien selbst nicht ganz ernst nehmen. Seien es nun Polit­ke­rinnen, die für kurze Abste­cher ganz „klima­freund­lich“ in Übersee fliegen, ihre Kinder mit dicken Luxus-SUV´s in Privat­schulen chauf­fieren oder ihr Geld in auslän­di­sche Steu­er­oasen verfrachten. Nicht von unge­fähr sind Grüne nach­weis­lich die flei­ßigsten Viel­flieger, während der Bürger gefäl­ligst zu Fuß gehen soll.