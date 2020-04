Grüne wollen alte Menschen wegen Corona wegsperren

Derzeit ist in den grün­durch­setzten Main­stream-Medien eine beängs­ti­gende Diskus­sion darüber entbrannt, ob man alte Menschen einsperren darf, damit sich junge Menschen frei bewegen können (siehe dazu z.B. den Artikel „Die Alten isoliert, die Jungen frei?“ aus der „Süddeut­schen Zeitung“). Wort­führer in dieser Diskus­sion ist nach dem obigen Artikel der Vorzeige ‑Grüne und Tübinger Ober­bür­ger­meister Boris Palmer!

Sind ältere Menschen wirk­lich mehr durch dieses Virus gefährdet?

Der Vorwand für einen derartig menschen­rechts­wid­rigen und menschen­ver­ach­tenden Irrsinn liegt in der angeb­lich höheren Vulnera­bi­lität älterer Menschen gegen­über dem Coro­na­virus als junge Menschen. Schon dieser Vorwand ist rein sach­lich nicht zu recht­fer­tigen. Wer solche Argu­mente vorbringt, beweist nur ein grund­le­gendes Unver­ständnis des Begriffes „Risiko“:

Risiko eines Ereig­nisses ist versi­che­rungs­ma­the­ma­tisch betrachtet gleich der Scha­dens­ma­gnitude multi­pli­ziert mit der Eintritts­wahr­schein­lich­keit des betref­fenden Ereig­nisses.

Tatsäch­lich kann es sein, dass die Scha­dens­ma­gnitude einer Coro­na­in­fek­tion für ältere Menschen höher ist als für junge Menschen, jedoch ist die Eintritts­wahr­schein­lich­keit einer Infek­tion für ältere Menschen wesent­lich geringer als für junge Menschen, da diese ja wesent­lich weniger mobil als die Jungen sind! Jeden­falls waren mehr als 70% der Erkrankten in Deutsch­land und Öster­reich jünger als 65 Jahre!

Verbreitet wurde die Corona-Seuche durch junge Menschen!

Wer hat sich denn ausschließ­lich in den Tiroler Schi­orten mit dem Coro­na­virus ange­steckt und mit diesem Virus ganz Europa infi­ziert? Waren es acht­zig­jäh­rige Tatter­greise am Stock oder Jugend­liche oder jung Geblie­bene, die sich dort in den Bars gegen­seitig infi­ziert hatten? Nach der obigen Logik müsste man also gerade die Jüngeren an die Leine nehmen!

Es geht um etwas ganz Anderes!

Natür­lich ist diese unsin­nige Argu­men­ta­tion nur ein Vorwand für eine ganz andere Absicht:

Da die allge­meine, welt­weite Corona-Sperre kata­stro­phale wirt­schaft­liche Konse­quenzen haben wird, deren Ausmaß noch über­haupt nicht abzu­sehen ist, benö­tigt man drin­gend Sünden­böcke! Das Prinzip ist einfach und wurde schon von den Nazis millio­nen­fach prak­ti­ziert: Damals waren es die Juden, die für alle Übel dieser Welt schuld waren, heute sind es die „Alten“! Schon für den angeb­li­chen Wärmetod des Planeten durch die „globale Erwär­mung“ waren die „Alten“ schuld. Die „Oma ist ne Umweltsau“, hieß es da.

Im Moment hört man von diesem Unsinn gar nichts, weil trotz globaler CO2-Zwangs­ab­sti­nenz das Wetter unge­wöhn­lich mild für die Jahres­zeit ist und somit unge­wollt der Unsinn von den Auswir­kungen unseres CO2- Verbrauchs auf das Klima ganz prak­tisch wider­legt wird. Aber nach dem Ende der Corona-Krise wird der Schalter wieder auf Klima-Hysterie umge­legt werden, denn man will ja unsere Spar­gut­haben abgreifen. Und da braucht man Sünden­böcke.