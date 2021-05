Eine düstere Zukunft bahnt sich für Deutsch­land, und wohl auch Europa, an, sollten die Grünen dort, wie momentan zu erwarten ist, in die Regie­rung kommen oder gar die nächste Kanz­lerin stellen. Denn neben einer aggres­siven Verbots­po­litik zulasten des Mittel­standes, wird auch das Flücht­lings­thema voll­ends ausge­schlachtet. So sehr, dass die Basis der Partei nun sogar eine Nach­schär­fung des Partei­pro­grammes forderte, die es in sich hat.

„Wünsch dir was“ für Flüchtlinge

Geht es nämlich nach den Wünschen der Öko-Kommu­nisten, soll im Partei­pro­gramm der Punkt „Außen­grenzen sichern“ zu „Außen­grenzen durch­lässig machen“ werden. Bedeutet konkret, dass sich soge­nannte Flücht­linge (und alle anderen Migranten der dritten Welt, die nach Europa kommen) künftig aussu­chen dürfen, in welches EU-Land sie gerne reisen möchten bzw. von welchen sie aufge­nommen werden wollen. Auch gegen Migra­ti­ons­deals wie mit der Türkei spricht man sich aus. Die Grenzen sollen eben so durch­lässig wie möglich werden, frei­lich nur für Ausländer, wie Corona eindrucks­voll zeigte.

Wort „Deutsch­land“ streichen

Neben einem radi­kalen Klima­ver­bots­wahn, der unter anderem eine Verteue­rung von Kurz­stre­cken­flügen und dem Stopp von Auto­bahn­aus­bauten vorsieht, will man aber auch gegen die eigene Kultur und das Land vorgehen, eben Grüne Politik betreiben:

Denn das Wort „Deutsch­land“ soll aus dem Titel des Wahl­pro­gramms der Grünen gestri­chen werden. Bislang ist das Doku­ment über­ti­telt mit: „Deutsch­land. Alles ist drin.“ Mehr als 300 Partei­mit­glieder hatten einen Ände­rungs­an­trag einge­bracht, um zukünftig nur noch mit dem Slogan „Alles ist drin“ zu werben. Die Begrün­dung: Man mache keine Politik für Deutsch­land, sondern für die „Würde und Frei­heit des Menschen“.