Vom Corona-Lock­down flie­ßend in den Klima-Lock­down über­gehen, über dieses Horr­o­sze­nario haben wir bei UNSER MITTELEUROPA bereits zwei Mal ausführ­lich berichtet (Teil 1; Teil 2). Dass unsere Befürch­tungen rasche Realität werden, bestä­tigt nun auch (etwas unfrei­willig) ein aktu­eller Artikel im briti­schen Guar­dian. Jener Zeitung, die bereits im Jahr 2008 wenig beachtet die Pläne der EU, Millionen Migranten nach Europa zu holen, beschrieb, welche dann mit der „Flücht­lings­krise“ 2015 umge­setzt wurden.

Alle zwei Jahre „Klima-Lock­down“ als einzige „Alter­na­tive“

So beruft sich der Guar­dian auf eine Studie im Journal Nature Climate Change, die wiederum fest­stellt, dass ein Co2-Einsaprungs­äqui­va­lent der derzei­tigen Corona-Lock­downs notwendig sei, um die „Klima­krise“ abzu­wenden und die Pariser Klima­ziele zu errei­chen. Und das alle zwei Jahre!

Denn güns­ti­ger­weise, so die Argu­men­ta­tion der Klima­jünger, bescherten die globalen Lock­downs im vergan­genen Jahr 2020 einen Rück­gang der Co2-Emis­sionen um 7 Prozent, oder 2,6 Milli­arden Tonnen. Um den welt­weiten Tempa­ra­tur­an­stieg aber gemäß den Klima­zielen von Paris bei 1,5 bis 2,5 Grad zu stabi­li­sieren, brauche es eine jähr­liche Reduk­tion der Co2-Emis­sionen von mindes­tens einer Milli­arde Tonnen.

Guar­dian änderte nach­träg­lich Schlag­zeile ab

Die Klima-Lock­downs werden aber auch vorge­schlagen, weil man nun nach den (Pseudo-)Lockerungen in Sachen Corona-Maßnahmen von einem deut­li­chen Anstieg der Emis­sionen im Jahr 2021 ausgeht.

Aufgrund der brisanten Schlag­zeile, sah sich der Guar­dian im Übrigen genö­tigt, diese nach­träg­lich abzu­än­dern. War vorher von „Global lock­down every two years needed to meet Paris CO2 goals – study“, ist nunmehr „Equi­va­lent of Covid emis­sions drop needed every two years – study“ zu lesen.