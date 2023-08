Sahra Wagen­knecht soll den linken Karren flottmachen

Was so ein christ­li­cher Feiertag doch ausmacht. Wir Christen gedenken am 15. August der

leib­li­chen Aufnahme Mariens in den Himmel, aber auch andere haben eine Art Kollateral-

Nutzen davon, indem für sie sozu­sagen ein zweites Mal Pfingsten ist, das Fest der Erkenntnis.

Ein Text mit dem Titel „Gründet euch endlich“ in der doch etwas weit linken Berliner taz

(ausge­schrieben nennt sich das schmäch­tige Berliner Medium ganz schlicht Tageszeitung)

darf als Beleg gelten. Warum geht es?

Ein taz-Schreiber namens Jan Feddersen hat erkannt, wie man die in der Wähler­gunst munter

vorwärts­ei­lende Alter­na­tive für Deutsch­land, kurz AfD, so richtig und nach­haltig schwächen

kann. Nämlich durch die sympa­thi­sche Stalin-Vereh­rerin Sahra Wagen­knecht. Die liebe Sahra

soll als Knecht, pardon Magd der bei unserem Nach­barn herr­schenden Klasse (sohin:

Ampel­ko­ali­tion plus CDU plus Links­partei) die kommu­nis­ti­sche SED-Nach­fol­ge­partei Die

Linke doch einfach einmal in die Luft sprengen und eine eigene poli­ti­sche Bewegung

gründen, die der AfD das Wasser abgräbt. Feddersen stellt das Projekt unter das Motto

German Working Classes First!, was sozia­lis­tisch und zugleich national klingt. Mit anderen

Worten: Wagen­knecht möge doch links­po­pu­lis­tisch wie Jean-Luc Mélen­chon mit seiner

Truppe Unbeug­sames Frank­reich agieren und dadurch AfD-Wähler anlo­cken, vor allem in

Mitteldeutschland.

taz-Redak­teur Feddersen beginnt seine Ausfüh­rungen mit einer Art Parte­zettel für die SED-

Epigonen und formu­liert: Selbst­ver­ständ­lich ist die Links­partei, wie wir sie kennen, nicht

mehr zu retten. Sein Wort in Gottes Ohr. Aber wie soll es dann weiter­gehen? Feddersen weiß

es: Doch was zählt, ist die Auszeh­rung der AfD … Abstand zu den Themen Klimakrise,

Gender­ge­rech­tig­keit, Anti­ras­sismus, Soli­da­rität mit Einwan­de­rern und eine Kultur der

„Diver­sity“. Dafür eine Beto­nung der klas­si­schen Themen der Arbei­ter­be­we­gung: Frieden,

Fami­lien, Jobs. Außerdem mit deut­li­cher Beto­nung der natio­nalen Inter­essen (der

Arbei­ter­schaft), also Begren­zung der Migration.

Ganz einfach, weil Wagen­knecht eine linke Popu­listin (ist), die das bürger­lich-libe­rale System

hasst, weil es immer nur die ohnehin Arri­vierten, bis in die woken Mittel­schichten, schützt

und den Prolet*innen kaum Luft zum Atmen lässt … Inso­fern wäre es eine zivi­li­sa­to­ri­sche, ja

anti­fa­schis­ti­sche Mission, dieses Partei­pro­jekt der Wagen­knecht-Fellows zu unter­stützen. Der

Preis wäre die wesent­liche Margi­na­li­sie­rung der Links­partei, wie wir sie heute kennen. Aber

er wäre nicht zu hoch, wenn der AfD das jetzt schon macht­be­sof­fene Verhalten ausgetrieben

würde. Doch sie müssten es (nämlich das Projekt einer Partei­grün­dung, Anm. E. K.-L.) jetzt

ins Werk setzen, vor der EU-Wahl, vor den Land­tags­wahlen in den schon jetzt AfD-versifften

Bundes­län­dern. Danach wäre es zu spät …

Nun, Herr Feddersen, es ist schon jetzt zu spät. Erstens ist eine Partei­grün­dung rund um Sahra

Wagen­knecht unwahr­schein­lich. Ihr minder ausge­prägtes Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent hat

Wagen­knecht bereits mit dem geschei­terten Versuch einer Bewe­gung namens aufstehen! unter

Beweis gestellt. Zwei­tens wird der SED-Polit­ka­daver früher oder später auch ohne Hilfe

Wagen­knechts aus dem deut­schen Parla­ment verschwinden, was demo­kra­tie­hy­gie­nisch zu

begrüßen ist. Und drit­tens ist die AfD bereits derart weit in die gesell­schaft­liche Mitte

vorge­drungen, dass ein allfäl­liger Wähler­ab­fluss in Rich­tung einer Wagenknecht-Gruppe

kaum spürbar wäre.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ZUR ZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

