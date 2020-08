Ein Mann, der polni­sche Flaggen, die vor dem polni­schen Justiz­mi­nis­te­rium in Warschau hingen, entfernte und durch LGBT-Regen­bo­gen­fahnen ersetzte, wurde am 15. August von der Polizei wegen Belei­di­gung staat­li­cher Symbole, eines Verbre­chens, fest­ge­nommen und mit der Höchst­strafe von einem Jahr Gefängnis belegt, Visegrád Post.

In Polen scheint der Rechts­staat, wie man sieht, noch zu funk­tio­nieren. Würde so etwas in Deutsch­land passieren, würde man so einem Straf­täter vermut­lich noch einen Orden umhängen.

LGTB-freie Zonen in Polen · Quelle: Twitter