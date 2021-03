Hamburg: Polizei jagt nun „Corona-Sünder“ via Helikopter!

Polizei und Behörden in der deut­schen Stadt Hamburg dürften ange­sichts ihrer Corona-Allmachts­phan­ta­sien völlig durch­drehen. Nicht nur über­fuhr eine Blau­licht­streife fast einen 17-jährigen Jugend­li­chen bei einer Verfol­gungs­jagd, weil dieser einen Freund umarmte (!), nun werden Menschen, die keine Masken im Freien tragen, via Heli­ko­pter gejagt. Seit kurzem gilt in Hamburg nämlich eine Masken­tra­ge­pflicht in Parks und an belebten öffent­li­chen Orten, inklu­sive beim Joggen – wir berich­teten.

Polizei drang­sa­liert Bürger ohne Ende

Die Polizei teilte selbst mit – und das offen­sicht­lich mit Freude – dass ihre „Boden­ein­heiten“ am Wochen­ende Unter­stüt­zung von einem Poli­zei­hub­schrauber erhielten, der gezielt nach Menschen Ausschau hielt, die gegen die Corona-Maßnahmen verstießen.

Vor allem die Masken­pflicht wurde vom „Freund und Helfer“ kontrol­liert, insge­samt gab es in Hamburg alleine am vergan­genen Samstag über 400 Verwar­nungen, die in 332 „Ordnungs­wid­rig­keiten-Anzeigen“ mündeten. So wurden beispiels­weise gefähr­liche Jogger und Spazier­gänge „gestellt“, die keine Maske trugen.

Was im „Corona-Deutsch­land“ plötz­lich alles möglich ist, was man bisher nur aus schlechten Filmen oder kommu­nis­ti­schen Dikta­turen wie China kennt, fragen sich zu Recht immer mehr Bürger. Bei der Flücht­lings­krise 2015 wäre ein solche Vorgehen des Staates gegen ille­gale Migranten, inklu­sive strikten Grenz­kon­trollen und 18.000 Zurück­wei­sungen, jeden­falls undenkbar gewesen, wie wir aufzeigten.