Tünde Volf-Nagy inter­viewte Hans-Georg Maaßen in der Sendung Vasár­napi Újság von Radio Kossuth.

Hans-Georg Maaßen war bis 2018 Chef des deut­schen Geheim­dienstes (Bundes­ver­fas­sungs­schutz), wurde aber abge­löst, weil er es wagte zu bestreiten, dass rechts­ex­treme Gruppen in Chem­nitz Jagd auf Migranten machten.

Die Lage in der Stadt eska­lierte, nachdem eine irakisch-syri­sche Gruppe einen Mann auf offener Straße ersto­chen hatte, doch die deut­sche Presse „fürch­tete“ um die Migranten.

Hans-Georg Maaßen wird bei der Bundes­tags­wahl im September erneut als CDU-Kandidat antreten. Aber nicht jeder in seiner Partei ist darüber glück­lich. Maaßen sagt, es sei traurig, dass einige seiner Partei­kol­legen meinen, in der CDU müssten alle links sein.

Maaßen bekennt sich zum Beispiel auch in der Frage der Migra­tion zu konser­va­tiven Werten, obwohl er es vorzieht, sich als Realist zu bezeichnen.

„Ich bin nicht gegen Migra­tion, solange wir Menschen helfen, die Hilfe brau­chen. Aber ich bin entschieden gegen eine Politik, die poli­tisch sinn­lose Migra­tion ohne jede Rich­tung und Kontrolle fördert. Ich glaube daher, dass eine strikte Kontrolle der Migra­tion das Leit­prinzip ist. Das ist übri­gens das, was das Gesetz sagt“, sagte er.

Maaßen sagte, dass viele Menschen mit ihm über­ein­stimmen, aber eines der Haupt­pro­bleme sei, dass diese Stimmen in den Medien nicht gehört werden, denn in Deutsch­land sind die Jour­na­listen größ­ten­teils grün und linkslastig.

„90 Prozent der jungen Jour­na­listen im öffent­lich-recht­li­chen Fern­sehen iden­ti­fi­zieren sich als grün und links,“ so Maaßen.

Seiner Meinung nach hätten Ungarn und andere Länder zwar dazu beigetragen, die Migra­tion zu redu­zieren, doch Deutsch­land tue nicht viel, um die Situa­tion in den Griff zu bekommen, da immer noch jeden Tag Hunderte von Menschen in Deutsch­land kämen, um den Flücht­lings­status zu beantragen.

Die Situa­tion auf Lampe­dusa und im Mittel­meer sei eine ernste Bedro­hung für die Migrationspolitik.

Zum Kampf um die Kanz­ler­schaft in seiner Partei sagte er, Laschets Kandi­datur habe tatsäch­lich dazu geführt, dass einige Leute ausge­treten seien, weil Laschet Merkels Politik fort­setzen würde, während viele einen Rich­tungs­wechsel wollten. Wer realis­ti­sche und konser­va­tive Werte vertritt, habe im Moment wenig Alter­na­tiven, aber er würde sich wünschen, dass die CDU zu diesem Profil zurückkehrt.

Das Wich­tigste sei jedoch, zu verhin­dern, dass die Grünen Kanzler werden oder die Wahlen gewinnen.

Dies wäre seiner Ansicht nach ein Schritt in Rich­tung Sozia­lismus. Er fügte hinzu, dass er ein großer Befür­worter von Europa ist, weil wir unsere Unab­hän­gig­keit, unsere Iden­tität und den Frieden am besten gemeinsam bewahren können und die Zusam­men­ar­beit sehr wichtig ist. Er sei jedoch gegen ein zentra­li­siertes Europa.

„Die euro­päi­sche Büro­kratie hat in den letzten zehn Jahren mehr­fach versagt: in der Migra­ti­ons­po­litik, bei der Rettung des Euro, bei der Beschaf­fung von Impf­stoffen. Viele Entschei­dungen sollten an die Natio­nal­staaten zurück­ge­geben werden, weil sie vor Ort viel besser gelöst werden können als von einer zentralen Büro­kratie in Brüssel, die auf einer Plan­wirt­schaft basiert“, sagte er.

Quelle: origo.hu / Magyar Nemzet