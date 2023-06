VON Fran­çois Bous­quet | Wird Gérard Depar­dieu weiterhin Barbara singen können? Nach dem Finanzamt sind nun die Femi­nis­tinnen an der Reihe, ihn zu belästigen.

Ja, lassen Sie Depar­dieu in Ruhe! Es könnte sein letzter Auftritt in Frank­reich sein, er, der geniale Saltim­banque. Danach wird er wahr­schein­lich seinen Abschied von der Music Hall nehmen. Warum sollte er weiterhin in einem Land auf Tournee gehen, das ihm sein Geld und seine Ehre genommen hat? Ein Land, in dem ihn Harpyien fort­wäh­rend mit ihrer Rach­sucht verfolgen. Die Furien des Femi­nismus, die bereit sind, ihn bis in die Unter­welt zu quälen, wie in der Mytho­logie. Brrr! Am 24. Mai störte eine Hand­voll von ihnen in Bordeaux seine Show „Gérard Depar­dieu chante Barbara“, mit der er so eng befreundet war, indem sie „L’aigle noir, c’est toi!“ grölten. Für sie ist Depar­dieu Blau­bart, der Barbara verge­wal­tigt. Der Reim ist fast da. Er ist wie eine Ankla­ge­schrift, auf die der soziale Tod folgt. Diese rach­süch­tigen Akti­vis­tinnen halten die Atmo­sphäre des „Raben von Tulle“ aufrecht, aus dem Henri-Georges Clouzot seinen berühmten Film gemacht hat. Sie machen „croa croa“, sobald sich ihnen die Gele­gen­heit dazu bietet, und vermi­schen, wie im Tulle der Zwischen­kriegs­zeit, das Echte mit dem Falschen.

Die Jour­na­listin Sandra Muller, die den Hashtag #Balance­Ton­Porc ins Leben gerufen hat, wurde verur­teilt, bevor die Justiz, die ihre Vorrechte etwas über­schritten hat, ihr den Vorteil des guten Glau­bens zuer­kannte, da ihre Äuße­rungen „zu einer Debatte von allge­meinem Inter­esse über die Befreiung des Wortes der Frauen gehörten“. Was ist mit dem Fall der LOL-Liga? Sie ging genauso unter wie der Fall um Julien Bayou. Die Unter­su­chung von Media­part gegen Depar­dieu ist aus demselben Holz geschnitzt. „Unter­su­chung“ ist übri­gens ein sehr großes Wort. Es ist das Büro des Weinens. Früher machte uns alles, was uns nicht umbrachte, stärker. Heute ist es umge­kehrt. Schwäch­lich­keit und psycho­lo­gi­sche Schwäche werden zur Lebens­regel erhoben.

Ist die Gallerei giftig?

Depar­dieu ist heute der Leid­tra­gende! Neben einer Verge­wal­ti­gungs­be­schul­di­gung, die noch nicht bewiesen ist, hat Media­part drei­zehn Frauen aufge­spürt, die ihn „sexu­eller Über­griffe“ bezich­tigen. Niemand hat diese Pseudo-Unter­su­chung gelesen (sie ist kosten­pflichtig). Die Jour­na­listen hatten es eilig und haben sich nur den Titel gemerkt. Es spielt keine Rolle, dass keines der mutmaß­li­chen Opfer Anzeige erstattet hat. Es gibt jedoch keine Verjäh­rung. Die Gerichts­akte ist jedoch leer. Es handelt sich um einen Stapel von Mikro­ag­gres­sionen, die in plumpe Witze verpackt sind. Zwei­fellos leiden der gute Geschmack und die Ritter­lich­keit darunter, aber nichts, was straf­recht­lich rele­vant wäre. Ja, „Gégé“ ist anzüg­lich. Ja, er ist zickig. Ja, er hat wandernde Hände. Ja, er ist ra-be-lai-sien, aber nicht mehr und nicht weniger als in „Les Valseuses“, wo er und Dewaere ihre Zeit damit verbringen, Hände auf den Hintern zu legen.

Depar­dieu ist ein Kind aus den Vororten von Château­roux. Er entstammt der Welt der Schläger von früher, täto­wiert, verbeult, mit unmög­li­chen Gesich­tern à la Marcel Cerdan, die Edith Piaf aus der Provinz sammelten, die „Mon homme“ summten und gleich­zeitig die Männ­lich­keit der Arbeiter ertrugen. Seine Groß­mutter war Pipi-Dame auf dem Flug­hafen Orly. Dort hat er das Reisen gelernt, in den Latrinen der Herren mit Krawatte und Akten­koffer. Danach können Sie ihm vorwerfen, dass er im Flug­zeug in eine Plas­tik­fla­sche uriniert.

Wohin er auch geht, er wird immer seine Heimat Berry an den Sohlen mit sich herum­schleppen. Es ist unmög­lich, sich seiner zu entle­digen. Er ist eine fran­zö­si­sche Schnauze, eine berryo­ni­sche Tolle, der Punch eines galli­schen Herkules. Er gehört defi­nitiv zum Inventar der natio­nalen Denk­mäler. Pracht des Bauches – und Frank­reich ist die Zivi­li­sa­tion des Bauches. Wenn es eine Physio­logie des Genies geben sollte, würde die Dicke des Bauches zwei­fellos ihren Anteil daran haben. Er hat den Gabel­schlag von Gargantua geerbt. Aber er ist nicht fett­leibig. Er hat den Körper eines Athleten, der für gastro­no­mi­sche Zehn­kämpfe geformt wurde. Alles an ihm – seine Karriere, seine Exzesse, sein Wahn­sinn – steht im Gegen­satz zum puri­ta­ni­schen Hygie­nismus der Ameri­kaner. Übri­gens hat er sein Treffen mit Holly­wood verpasst, als ob er sich unbe­wusst für Wladimir Putin aufheben würde.

Vorsicht vor dem Gorilla!

Ja, was wissen Sie, meine Damen Verfol­ge­rinnen, über Depar­dieu? Ich glaube, ich bin einer der sehr wenigen Jour­na­listen, viel­leicht sogar der einzige, der ihn in den letzten Monaten ausführ­lich inter­viewt hat. Wenn ich nur daran denke, bin ich gerührt. Sicher­lich kann man das Geheimnis eines Menschen nicht in wenigen Gesprä­chen lüften. Dennoch: Man lernt ihn ein wenig kennen. Niemand hat sein Schicksal mehr in die Hände von Frauen gelegt als er: Carole Bouquet, Fanny Ardant, Barbara, Margue­rite Duras… Er, der unsink­bare Pottwal! Wissen Sie, meine Damen, wie viele Neugie­rige, Besu­che­rinnen für einen Abend, die Tür zu seiner Garde­robe aufge­stoßen haben? Was wollten sie sehen? Den „Gorilla“ von Bras­sens! „Der Gorilla ist dem Mann in der Umar­mung überlegen,/Viele Frauen werden es Ihnen sagen!/Gehe auf den Gorilla auf!

Ja, lassen Sie Depar­dieu in Ruhe! Mit 74 Jahren ist er schon weg. Er irrt wie König Lear über das Moor. Sein Moor ist die Welt, die er wie der wandernde Jude durch­streift, wie ein Ausreißer, unge­achtet seines Stadt­hauses, seines Schlosses, seiner Isbas und seines Wein­bergs. König Lear ist das Meis­ter­werk des Alters, des sanften Wahn­sinns, der das Alter erfasst, das Alter, das zu schweifen beginnt, das sich allmäh­lich von seiner körper­li­chen Hülle befreit, das sich darauf vorbe­reitet, eine Seele zu werden, das sich darin übt, zu fliegen. Lear zu sehen bedeutet, ein wenig Shake­speare zu begegnen. Gibt es etwas Erschüt­tern­deres? Ein Adler, gewiss, aber nichts Schwarzes bei ihm. Schwarz ist die Farbe Ihres Gefie­ders, meine Damen, und Ihres unheim­li­chen Geleges. Quak, quak, quak…

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BOULEVARD VOLTAIRE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

