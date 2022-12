Es ist ein Phänomen, dass man mitt­ler­weile quer durch Europa kennt. Migranten, beson­ders aus musli­mi­schen Ländern, lauern Abends oder Nachts einhei­mi­schen Frauen auf, um diesen nach­zu­stellen, sie sexuell zu beläs­tigen oder in den schlimmsten Fällen auch zu verge­wal­tigen und zu töten. Beson­ders gefährdet sind Frauen, die nach dem Ausgehen betrunken und orien­tie­rungslos sind bzw. erscheinen. In Groß­bri­tan­nien sind derlei Fälle an der Tages­ord­nung, weshalb eine Main­stream-Jour­na­listin nun mit einem TV-Expe­ri­ment unfrei­willig diese „Vorur­teile“ bestätigte.

Migrant verfolgte Jour­na­listin bis ins Hotelzimmer

Die Jour­na­listin Ellie Flynn von Channel 4 gab sich für ein TV-Expe­ri­ment mit dem Titel „Under­cover: Sexual Harass­ment“ mit versteckter Kamera als betrun­kene und desori­en­tierte Party­gän­gerin in einer briti­schen Innen­stadt aus. Es dauerte nicht lange, bis der erste Migrant auf die Frau aufmerksam wurde und sie aufdring­lich nach ihrem Wohnort und einer mögli­chen Beglei­tung fragte und sie dazu drängte, mit in ihr Hotel zu kommen.

Eine Gruppe weiterer Migranten verfolgte die beiden und schirmte die Frau quasi vor anderen Passanten ab. Immer wieder fragte der Migrant nach dem Hotel­zimmer. Auch von einem mitge­kom­menen, verdeckt agie­renden Kame­ra­mann im Fahr­stuhl des Hotels ließ sich der Mann nicht beirren. Im Hotel­zimmer ange­kommen, fragte der Migrant nach Küssen und Sex. Erst dann konfron­tierte die Jour­na­listin den Ausländer damit, dass sie nie ihre Zustim­mung zu seiner Beglei­tung gegeben habe und er quasi in Eigen­regie und ohne ihr Wollen bis in ihr Zimmer mitkam, um ihren offenbar betrun­kenen Zustand auszunutzen.

WARNING: Distres­sing content

„Why have you followed me into my hotel room?“

Jour­na­list @ellieflynn exposes the harsh reality of sexual harass­ment for women in the UK by preten­ding to be drunk and alone in a busy night­life area. What happens next is shocking.#C4SexualHarassment pic.twitter.com/XUna0tjvmV

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) December 11, 2022