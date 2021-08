Von Prof. Dr. Andrej Umek



Ich denke, ich sollte meinen geschätzten Lesern von vorn­herein sagen, dass ich nicht zu denen gehöre, die jede Wahr­heit, die jemandem unan­ge­nehm ist, als Hass­rede bezeichnen. Die Wahr­heit ist es, die eine demo­kra­ti­sche Gesell­schaft in die Lage versetzt, in einer breiten und tole­ranten Debatte nach den besten Lösungen für reale Probleme zu suchen. Bei Hass­reden geht es in der Regel darum, Lügen oder Halb­wahr­heiten zu verbreiten, um zu versu­chen, eine Person oder Gruppe vom demo­kra­ti­schen Dialog auszu­schließen, sie ihrer grund­le­genden Menschen­rechte zu berauben oder den demo­kra­ti­schen Dialog in der Gesell­schaft insge­samt zu zerstören. Ein typi­sches Beispiel für Hass­reden ist der von den Laiba­cher „Frei­tags-Protes­trad­lern“ häufig verwen­dete Slogan „Ubi‘ Janšu“ („Tötet [Minis­ter­prä­si­dent] Janša“).

Dieser Slogan spaltet die slowe­ni­sche Gesell­schaft unwi­der­ruf­lich in dieje­nigen, hoffent­lich eine winzige Minder­heit, die diesen Slogan unter­stützen, und andere, ich nehme an, die große Mehr­heit, die ihn verur­teilen und für den demo­kra­ti­schen Dialog sind. Doch trotz der Mehr­heits­mei­nung ist ein demo­kra­ti­scher Dialog zwischen diesen beiden Gruppen nicht möglich. Die Nutzer des Slogans haben also zumin­dest teil­weise ihr Ziel erreicht, und ein Dialog zwischen ihnen und der demo­kra­ti­schen Mehr­heit ist nicht wirk­lich möglich.

Eine weitere Tatsache ist erwäh­nens­wert. Hass­reden von links fördern Hass­reden von rechts und umge­kehrt. Dies wiederum vergrö­ßert die Teile der Gesell­schaft, die sich der Hass­rede bedienen, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, und verengt den Raum für den demo­kra­ti­schen Dialog. Sowohl die Print- als auch die elek­tro­ni­schen Medien spielen eine wich­tige Rolle bei der Aufrecht­erhal­tung und Auswei­tung des Raums für den demo­kra­ti­schen Dialog in der Gesell­schaft, indem sie objektiv und unpar­tei­isch berichten und sich sowohl von Links- als auch von Rechts­ex­tre­mismus und Hass­reden distan­zieren. In Slowe­nien besteht das Grund­pro­blem darin, dass diw slowe­ni­schen „Mainstream“-Medien, wie Delo und RTVSLO, nicht objektiv sind. Dies zeigt sich am besten in ihrer leider sehr diffe­ren­zierten Haltung gegen­über den drei Tota­li­ta­rismen des zwan­zigsten Jahr­hun­derts: Faschismus, Natio­nal­so­zia­lismus und Kommu­nismus. In allen diesen drei Tota­li­ta­rismen gab es Ein-Parteien-Diktatur, poli­ti­sche Polizei mit unbe­grenzten Befug­nissen, mani­pu­lierte poli­ti­sche Prozesse, poli­ti­sche Gefan­gene und Konzentrationslager.

Die slowe­ni­schen Medien sind beispiels­weise in der Lage, den Tweet einer völlig unbe­kannten Person zu kriti­sieren, in dem diese ihren Respekt für den Adolf Hitler zum Ausdruck bringt, aber sie sind nicht bereit, die Ehrung des des Verbre­chers Boris Kidric, eines berüch­tigten kommu­nis­ti­schen Schläch­ters, durch die Führung der slowe­ni­schen Sozi­al­de­mo­kraten zumin­dest in glei­chem Maße zu verur­teilen. Sie sind nicht in der Lage, die Mitglieder dieser Partei zu verur­teilen oder sich zumin­dest klar von ihnen zu distan­zieren, die in der Natio­nal­ver­samm­lung öffent­lich erklären, dass sie die stolzen Nach­folger des Bundes der Kommu­nisten sind, d.h. der Partei, die in Slowe­nien geraubt, gemordet und gefol­tert hat. Ich kann mir kaum vorstellen, wie diese Medien reagieren würden, wenn ein Mitglied der Natio­nal­ver­samm­lung öffent­lich erklären würde, dass er oder sie ein stolzer Nach­folger der Nazis ist. Die verehrten Lese­rinnen und Leser können diese Frage selbst beantworten.

Wenn ein EU-Kommissar revo­lu­tio­näre Rhetorik verwendet

Offen­sicht­lich ist Vorein­ge­nom­men­heit nach dem Beispiel des slowe­ni­schen „Main­streams“ auch anderswo in Europa bekannt. Deshalb erlauben sich sogar promi­nente euro­päi­sche Poli­tiker, die linke und links­ex­treme Parteien vertreten, gegen­über den Medien unrich­tige Aussagen und Hass­reden, die sie zu Hause sicher nicht zulassen würden oder sich nicht trauen würden. Die Veröf­fent­li­chung einer Warnung und einer Antwort auf solche Hass­reden wird von diesen slowe­ni­schen Medien einfach blockiert. Ein bezeich­nendes Beispiel für meine Behaup­tung ist das Inter­view mit Frans Timmer­mans, einem promi­nenten Vertreter der nieder­län­di­schen Sozi­al­de­mo­kraten und Vize­prä­si­denten der Euro­päi­schen Kommis­sion, das am 10. Juli dieses Jahres in Delo veröf­fent­licht wurde.

In einem Teil dieses Inter­views verwendet Timmer­mans, zumin­dest für mich, eindeutig Hass­reden, indem er jeden, der nicht mit seinen poli­ti­schen Ansichten über­ein­stimmt, in der glei­chen Weise bezeichnet, wie kommu­nis­ti­sche Schlächter, wie der bereits erwähnte Boris Kidrich, ihre Opfer beschrieben und ihre Folte­rungen und Morde recht­fer­tigten. Ich habe noch am selben Wochen­ende auf diese Hass­rede geant­wortet und Delo gebeten, meine Antwort zu veröf­fent­li­chen, in der Hoff­nung, dass Timmer­mans meine Antwort sieht und so die Möglich­keit hat, sich bei der slowe­ni­schen und euro­päi­schen demo­kra­ti­schen Öffent­lich­keit für seinen Ausrut­scher zu entschul­digen, falls es sich tatsäch­lich um einen solchen handelt. Delo weigerte sich jedoch, meine Antwort zu veröf­fent­li­chen, da man offenbar nicht wollte, dass jemand auf die Hass­reden auf der linken Seite des poli­ti­schen Spek­trums hinweist, zumal es sich um einen sozia­lis­ti­schen Poli­tiker in einer so verant­wor­tungs­vollen Posi­tion handelt. Und doch hätte diese verant­wor­tungs­volle Posi­tion, zumin­dest meiner Meinung nach, ein Grund mehr sein müssen, meine Antwort zu veröffentlichen.

Lassen Sie mich abschlie­ßend sagen, dass wir, zumin­dest für einige Menschen, die an die Demo­kratie glauben und sie wollen, eine unwill­kom­mene Zunahme von Hass­reden erleben, und zwar sowohl am linken als auch am rechten Rand des poli­ti­schen Spek­trums. Ich sehe den Grund für dieses unglück­liche Phänomen in der unaus­ge­wo­genen Haltung der „Mainstream“-Medien gegen­über linken und rechten Hass­reden. Diese Medien reagieren nicht einmal auf linke Hass­reden, geschweige denn verur­teilen sie diese. Die Rechten wiederum reagieren auf Hass­reden oft mit über­trie­bener Härte. Diese unaus­ge­wo­gene Haltung schürt das Feuer, das sich unkon­trol­liert auf der linken Seite ausbreitet, so dass es auf die rechte Seite über­springt. Dies führt zu gegen­sei­tiger Aufsta­che­lung und zu einer Spirale von Hass­reden. Das einzige Mittel gegen dieses uner­wünschte Phänomen wäre eine ausge­wo­gene Haltung der „Mainstream“-Medien gegen­über Hass­reden, ob links oder rechts, und die gleiche Haltung gegen­über allen drei Tota­li­ta­rismen. Ich fürchte jedoch, dass wir in Slowe­nien noch weit von einer gleich­be­rech­tigten und ausge­wo­genen Behand­lung dieser nega­tiven Phäno­mene entfernt sind.

Prof. Dr. Andrej Umek ist Mitglied des SLS-Aufsichts­rats, ehema­liger Minister, Professor, Mitglied des Euro­pean Ideas Network und des Redak­ti­ons­aus­schusses von Euro­pean View.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.