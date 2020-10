BAD AUSSEE – Nachdem dem Arzt Dr. Peer Eifler am Mitt­woch (30.09) der Entzug seiner lang­jäh­rigen Ärzte­li­zenz zuge­stellt wurde, erfolgte tags darauf der nächste Schlag gegen den Medi­ziner: Ein Poli­zei­trupp stürmte in den Morgen­stunden des darauf­folgen Tages das Haus des enga­gierten Arztes in Bad Aussee (Stei­er­mark). Nach einer stun­den­langen Haus­durch­su­chung zogen die Beamten mit beschlag­nahmten Daten­trä­gern schließ­lich ab.

Grund des stasi­ar­tigen Einsatzes war das Enga­ge­ment des Arztes gegen die über­zo­genen Corona-Maßnahmen und da beson­deres gegen den Maskenzwang. Der coura­gierte Medi­ziner stellte nämlich Atteste aus, die beschei­nigen, welche Folgen das Tragen des Regie­rungs­maul­korbes nach sich zieht. So führt Dr. Eifler in den Attesten an:

„Hiermit bestä­tige ich, dass das Tragen von einer den Mund- und Nasen­be­reich abde­ckenden mecha­ni­schen Schutz­vor­rich­tung für die oben genannte Person aus gesund­heit­li­chen Gründen kontra­in­di­ziert, wissen­schaft­lich belegbar gesund­heits­schäd­lich und im Sinne der Psycho­hy­giene trau­ma­ti­sie­rend und damit unzu­mutbar ist.“

Die Atteste behalten weiter ihrer Gültig­keit. In einem Video (siehe unten) auf seiner Webseite nimmt Dr. Eifler unter Anderem zu der aktu­ellen Entwick­lung in diesem Fall Stel­lung, wie beispiels­weise eine einge­lei­tete Beru­fung.