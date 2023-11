Haus­durch­su­chung bei Rapper SchwrzVyce:

Staats­an­walt will Einnahmen zu AfD-Song wissen

Bereits Ende letzten Jahres berich­tete unsere Redak­tion über den Rapper Schwrz­Vyce der damals gerade ein viel beach­tetes Video heraus­brachte. Zu hören war darauf Text­pas­sagen wie „Diese Huren­söhne ham das Land kaputt gemacht“ und Angriffe auf Baebock oder Habeck, sowie auf die selbst­er­nannten „demo­kra­ti­schen Parteien“.

Kein Wunde, dass „im besten Deutsch­land, das es jemals gegeben hat” (Stei­meier) die Befürch­tung im Raum stand, dass dem Rapper demnächst eine Haus­durch­su­chung bevor­stehen könnte. Zu lesen war bei uns:

„Solche Töne sorgen in einer Zeit, in der jede Kritik am Regime die Gefahr einer Haus­durch­su­chung und der darauf folgenden ökono­mi­schen und sozialen Vernich­tung mit sich bringt, für Entsetzen.“

Und genau so kam es jetzt. Dazu ist auf „corona-blog.net“ zu lesen:

„Rapper Schwrz­Vyce erlebte vor zwei Tagen um sechs Uhr morgens eine Haus­durch­su­chung. Viele kennen ihn von der Versamm­lung in Berlin am 01. August 2020, bei der er durch seinen „Song Fake News Media“ bekannt wurde. Ihm soll das Recht verwehrt werden, sich im Rahmen seiner Kunst­frei­heit zu arti­ku­lieren. In dem Brief der Gene­ral­staats­an­walt­schaft steht, dass gegen ihn ein Ermitt­lungs­ver­fahren wegen des Verdachts der Belei­di­gung von Personen des poli­ti­schen Lebens gemäß §§ 185, 18 Straf­ge­setz­buch einge­leitet wird. 6 Beamte durch­su­chen sein Haus, denn der Ober­staats­an­walt möchte wissen, wie viel er mit seinen Rap-Song „AfD / Alter­na­tive für Deutsch­land (Wahl­wer­be­spot)“ verdient hat. Er verdient nicht viel durch seine Musik, das sagt er in dem Video, in dem er auch über die Haus­durch­su­chung berichtet. Er will bis vor das höchste Gericht und darüber hinaus ziehen.“

Sehen sie hier die Stel­lung­nahme des Rappers zur dikta­tur­ar­tigen Geba­rung der staat­li­chen Obrig­keit und gleich darunter das gegen­ständ­liche Video welches vom den aktu­ellen Macht­ha­bern in dieser ach so tole­ranten Zeit nicht geduldet wird. Offen­sicht­lich wissen diese Leute sich nicht mehr anders zu helfen, als sogar gegen Künstler den Poli­zei­ap­parat zu mobi­li­sieren. An was erin­nert uns das?

Hier die Stel­lung­nahme von Rapper SchwrzVyce:



Und hier das gegen­ständ­liche Video (die „anrü­chigen“ Passagen wurden ausgeblendet):

