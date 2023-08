Für die reiche Elite der Ukraine, die (noch) nicht aus dem Land floh, dürfte das Leben dank Milli­arden an Dollar aus dem Werte­westen weiterhin unbe­schwert verlaufen. Anders sind Videos wie das folgende, uns zuge­sandte, aus Kiew wohl kaum zu inter­pre­tieren. Darauf zu sehen wohl­ha­bende Ukrainer, darunter viele Männer, die es sich bei einer sommer­li­chen Pool­party im Zentrum Kiews gut gehen lassen, während weniger glück­liche Lands­leute als Kano­nen­futter elendig an der Kriegs­front sterben:

Ein weiteres Video, das derzeit für Ärger in der Ukraine sorgt, zeigt Nacht­schwärmer, darunter viele Frauen, die (immer noch) ausge­lassen in der Club-Szene Kiews feiern:

◾A video is going viral on the Ukrai­nian chan­nels, Kiev lives a diffe­rent reality of posh parties with hot girls dancing and laug­hing. Mean­while, the common Ukrai­nians are slaugh­tered in the front lines. pic.twitter.com/8658mMSYJi

Wie unbe­schwert der Alltag für die Menschen in Kiew übri­gens noch ist, doku­men­tiert folgender Twitter-User seit einigen Wochen direkt vor Ort:

I'll post more photos and videos of inside Ukraine over the next two weeks.

He wanted me to let my twitter friends know that the streets of Kiev are cleaner than…

