Die heutige Print-Ausgabe der Buda­pester Zeitung berichtet über ein schönes Lehr­bei­spiel in Sachen real exis­tie­render BRD:

Unga­ri­scher Trainer Zsolt Petry von Hertha BSC wegen seiner poli­ti­schen Ansichten gefeuert

Zsolt Petry ist nicht länger Torwart­trainer bei Hertha BSC. Der Fußball-Bundes­li­gist trennt sich nach einem vorher nicht bekannten Inter­view mit sofor­tiger Wirkung von Petry. Dieser hatte in der regie­rungs­nahen Tages­zei­tung „Magyar Nemzet” den unga­ri­schen Torhüter Péter Gulácsi von RB Leipzig kriti­siert, der in einer früheren Stel­lung­nahme u. a. die gleich­ge­schlecht­liche Ehe unter­stützte. Petry verstehe nicht, was seinen Lands­mann Gulácsi dazu bewogen habe, sich für Homo­se­xu­elle und Trans­ves­titen einzu­setzen. „Die Mehr­heit der unga­ri­schen Gesell­schaft stimmt der Meinung von Gulácsi zu den Regen­bo­gen­fa­mi­lien nicht zu. Ich weiß nicht, was Péter veran­lasst haben könnte, sich für Homo­se­xu­elle, Trans­ves­titen und Menschen sons­tiger geschlecht­li­cher Iden­tität einzu­setzen. Ich hätte die Gemüter an seiner Stelle nicht aufgewühlt.“

Hertha BSC begrün­dete den Raus­wurf des Torwart­trai­ners durch die Blume mit der Formu­lie­rung, „Werte wie Viel­falt und Tole­ranz, die dem Verein wichtig sind, finden sich in den öffent­lich getä­tigten Äuße­rungen von Zsolt Petry nicht wieder“. Dabei habe man die Arbeit des Ungarn „immer sehr geschätzt“, der „zu keiner Zeit homo­phob oder frem­den­feind­lich agierte“.

Das dürfte sich auf folgende Aussage im Inter­view beziehen, die Petry zur Einwan­de­rungs­po­litik abgab und nunmehr bedauert: „Ich verstehe nicht, wie Europa mora­lisch so tief sinken konnte. Europa ist ein christ­li­cher Konti­nent, ich sehe den mora­li­schen Nieder­gang nicht gerne, der den Konti­nent nieder­fegt. Die Libe­ralen blasen die Gegen­mei­nungen auf: Wenn du die Migra­tion nicht gut findest, denn schreck­lich viele Krimi­nelle haben Europa über­laufen, dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist. Das ist nicht akzep­tabel. Die Meinung von anderen wird immer weniger tole­riert, vor allem dann, wenn derje­nige einen konser­va­tiven Stand­punkt vertritt. Lasst uns weiter mit natio­nalen Werten leben.“

Petry gehörte seit 2015 zum Profi-Kader der Hertha. Zuvor war er Trainer in Pader­born und Hoffen­heim und 2008 Torwart­trainer der unga­ri­schen Natio­nal­mann­schaft unter Erwin Koeman.

* * *

Auch die deut­sche Presse äußert sich laut­stark über die Entlas­sung von Zsolt Petry (alle Zitate aus dem Unga­ri­schen rückübersetzt):

Berliner Morgen­post

Laut einem Artikel der Berli­ner­Mor­gen­post war die Entlas­sung von Zsolt Petry unter den Anhän­gern einstimmig:

„Hertha hat perfekt reagiert“, schrieb ein Fan auf der Twitter-Seite des Clubs.

„Danke für die klare Posi­tion des Vereins“, antwor­tete ein anderer Fan.

„Wer unsere Werte nicht teilt, liegt einfach falsch“, schloss sich ein dritter Fan dem Chor an.

Die auf Twitter veröf­fent­lichten Meinungen scheinen jedoch nicht annä­hernd so einheit­lich zu sein, wie die Berliner Morgen­post behauptet. Einige der Kommen­ta­toren des Club­posts sehen das ganz anders:

„Diese Norm gilt derzeit in Deutsch­land: Eine Meinungs­ver­schie­den­heit führt zur sofor­tigen Entlas­sung,“ schrieb ein Twitter-Benutzer.

„Zsolt Petry sagte nichts Schlechtes, nur seine Meinung. Dies nennt man Rede­frei­heit,“ antwor­tete ein anderer.

Bild

Ein Artikel in der deut­schen Boule­vard­zei­tung vom Dienstag berichtet, dass Hertha den Vertrag von Zsolt Petry mit sofor­tiger Wirkung kündigte, nachdem der unga­ri­sche Torhüter des Vereins in einer Erklä­rung gegen­über einer unga­ri­schen Zeitung Erklä­rungen zu Migra­tion und Homo-Ehe abge­geben hatte.

„Hertha BSC ist Unter­zeich­nerin der Diver­sity Charter und setzt sich als Verein für Werte wie Viel­falt und Tole­ranz ein. Diese für uns wich­tigen Werte spie­geln sich nicht in den offi­zi­ellen Aussagen von Zsolt Petry als Mitar­beiter wider. “

Der Spiegel

Ein Artikel in Deutsch­lands meist­ge­le­sener Wochen­zei­tung berichtet:

„In einem Inter­view mit der unga­ri­schen Tages­zei­tung Magyar Nemzet am Oster­montag kriti­sierte Petry den Torhüter von RB Leipzig, Péter Gulácsi, der sich für die Homo-Ehe einsetzt.

Der Spiegel-Artikel fügte hinzu, dass Petry auch die euro­päi­sche Migra­ti­ons­po­litik kritisierte.

Berliner Zeitung

Die regio­nale deut­sche Tages­zei­tung schreibt bereits in ihrem Titel, dass Zsolt Petry wegen seiner frem­den­feind­li­chen Äuße­rungen von Hertha entlassen wurde.

„Der Ungar kriti­sierte seinen Lands­mann Péter Gulácsi, den Torhüter von RB Leipzig, für seine Kampagne für Schwule und belei­digte auch die Flüchtlinge.“

Der Berliner zitiert die Aussage der Zeitung Petry, dass der Torhüter „noch nicht verstanden hat, was Péter dazu veran­lasst haben könnte, sich für Menschen mit homo­se­xu­ellen, trans­ves­ti­ti­schen und anderen Geschlechts­iden­ti­täten einzusetzen“.

Frank­furter Allge­meine Zeitung

Die FAZ berichtet über Zsolt Petrys „frem­den­feind­liche und migra­ti­ons­feind­liche Äuße­rungen“, veröf­fent­licht aber trotz des Wert­ur­teils auch die Aussage des Torhüters:

„Ich möchte betonen, dass ich weder homo­phob noch frem­den­feind­lich bin. Ich bedauere meine Erklä­rung zur Einwan­de­rungs­po­litik und entschul­dige mich bei allen, die bei uns Zuflucht suchen und die ich belei­digt habe.“