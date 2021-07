His Master’s Voice

Von Álvaro Peñas



Mit einem Sound­track aus ethni­scher Musik, aber in einem Park, weil sein Wasser­me­lonen-Umwelt­schutz eben ein urbanes Phänomen ist, begann Alberto Garzón, der spani­sche Minister für Verbrau­cher­an­ge­le­gen­heiten, seinen kurzen und angrif­figen Kreuzzug gegen „Kuhblä­hungen und Schwei­ne­fä­ka­lien“, die für 14,5 % der Treib­haus­gase verant­wort­lich sein sollen, sowie gegen den über­mä­ßigen Fleisch­konsum, der schäd­li­cher sein soll als Alkohol, Drogen und Tabak.

Die Kritik an seinem Video „Weniger Fleisch, mehr Leben“ ließ nicht lange auf sich warten, zuerst von Bauern, die eine Rich­tig­stel­lung oder seinen Rück­tritt forderten, und dann von Poli­ti­kern aller Couleurs, einschließ­lich seiner sozia­lis­ti­schen Verbün­deten, die ihn in die Regie­rung gebracht haben. Pedro Sánchez verur­teilte ihn mit einem Satz: „Für mich, der ein gutes Steak schätzt, ist das unter jeder Kritik“.

Nicht so leicht zu entmu­tigen, bekräf­tigte Garzón seine Aussagen, er habe diese Aussagen gemacht, um den Planeten und unsere Töchter zu retten (Söhne spielen offenbar keine Rolle, weil die Zukunft femi­nis­tisch sein wird).

Alberto Garzón ist, mögli­cher­weise weil die Konkur­renz sehr groß ist, der nutz­lo­seste Minister in diese Regie­rung, die über die meisten Minister und Vize­prä­si­denten in der spani­schen Geschichte verfügt. Aber seine Aussagen sind nicht bloß ein weiterer Unsinn eines kommu­nis­ti­schen Minis­ters, der zu viel Zeit hat, nein, sie sind Teil von etwas viel Größerem. In dem umstrit­tenen Video des Welt­wirt­schafts­fo­rums „Im Jahr 2030 werden Sie nichts haben und glück­lich sein“ lautet eine der Vorher­sagen, dass man künftig „weniger Fleisch essen“ werde, um die Nach­hal­tig­keit des Planeten zu gewähr­leisten. Die Redu­zie­rung des Fleisch­kon­sums ist eines der Ziele für die „glück­liche Welt“ der Agenda 2030, eine Agenda, deren Ansteck­nadel von Kommu­nisten, Sozia­listen und Popu­listen glei­cher­maßen getragen wird, sogar vom spani­schen König Felipe VI. Nur VOX trägt diesen Globa­listen-Pin nicht. Die Regie­rung hat ein Minis­te­rium zur Umset­zung dieser Agenda, das jetzt von Ione Belarra geleitet wird, die Pablo Igle­sias ablöst, und in vielen Gemeinden gibt es Räte, die in die gleiche Rich­tung operieren, auch in solchen Gemeinden, die vom Partido Popular (Volks­partei) regiert werden. Deshalb sind viele von denen, die sich an den Aussagen von Minister Garzón stoßen, nichts anderes als Heuchler, die zwar den Verbrau­cher­mi­nister kriti­sieren, aber an der Umset­zung der glei­chen Agenda arbeiten. Es sind ja noch neun lange Jahre bis 2030…

Soziale Netz­werke waren die ersten, die auf die Unge­reimt­heit des kommu­nis­ti­schen Minis­ters hinwiesen, der bei seiner Hoch­zeit ein Menü mit Rinder­fi­lets anbot, das aber nicht aus synthe­ti­schem Fleisch bestand. Auch wählte Alberto Garzón, der gerne T‑Shirts aus der ehema­ligen DDR trägt, für seine Hoch­zeits­reise kein noch exis­tie­rendes kommu­nis­ti­sches Land wie Kuba oder Nord­korea, sondern zog es vor, einen Monat lang die Unter­drü­ckung des kapi­ta­lis­ti­schen Neusee­lands hautnah zu erleben. Aber die Wahr­heit ist, dass es keine Unver­ein­bar­keiten gibt: Garzón, ebenso wie Sánchez, Casado und viele andere, schließen sich selbst nie in die Einschrän­kungen und den Verlust von Frei­heiten ein, die sie anderen aufer­legen. Sie gehören zur Elite, zwar nur als Lakaien, aber letzt­lich doch die Elite derer, die weiterhin Steaks schlem­mern können, mit dem Flug­zeug reisen, große Grund­stücke haben und links und rechts kräftig zulangen. Der Rest von uns, wie werden dieje­nigen sein, die zusehen dürfen, wie sich unser Leben im Namen des Planeten und der Klima­hys­terie zum Schlech­teren verändert.

Aber woher kommt dieser Kreuzzug gegen das Fleisch wirk­lich? Die Antwort liegt bei jener Elite, der unsere poli­ti­sche Klasse auf immer offen­sicht­li­chere Weise dient. Bill Gates, der Herr und Meister der WHO, ist auch der größte Besitzer von Soja­fel­dern welt­weit und hat großes Inter­esse an der „alter­na­tiven“ Nahrungs­mit­tel­in­dus­trie. Gates ist neben Jeff Bezos, dem Vorsit­zenden von Amazon, und Al Gore, dem ehema­ligen Vize­prä­si­denten der USA und ersten Befür­worter der Klima­apo­ka­lypse, auch der Haupt­in­vestor von Nature’s Find, einer Firma, die künst­liche Fleisch- und Milch­pro­dukte aus Pilzen herstellt. In den USA ist dieses Geschäft dank der Medi­en­kam­pa­gnen seit dem letzten Jahr um 27 % gewachsen und hat die tradi­tio­nellen Fleisch­un­ter­nehmen gezwungen, ihre eigenen künst­li­chen Produkte zu entwi­ckeln. Zu ihren Inves­ti­tionen gehören auch gentech­nisch verän­dertes Saatgut, Feld­früchte und Mais, Projekte wie Trink­wasser aus Exkre­menten und das Blockieren der Sonne, wie Carlos Astiz in „Reset!“ aufzeigt, oder Impf­stoffe, wobei Juan Antonio de Castro in „It’s not just Soros“ riesige Inves­ti­tionen in Phar­ma­zeu­tika während der letzten Jahre aufdeckt.

Hier geht es nicht um den Planeten. Was hier zugrunde liegt, ist ein riesiges Geschäft und die Kontrolle darüber, was die Bevöl­ke­rung isst, nicht mehr und nicht weniger. Garzón spricht im Namen der Verant­wort­li­chen, agiert als Spre­cher seiner Herren, erfüllt seine Rolle und die der Linken (aber auch gewisser Rechten), die sich völlig der globa­lis­ti­schen Agenda ergeben haben. Es wird nicht lange dauern, bis wir immer mehr Stimmen in die gleiche Rich­tung hören, auch von denen, die Garzón heute noch offen kriti­sieren, Termine müssen einge­halten werden und die Zeit ist knapp. Es wird von uns abhängen, ob wir weiterhin wählen können, was wir essen, kurzum, ob wir frei bleiben oder nicht.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner bei der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.