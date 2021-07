Die Flut­ka­ta­strophe in Deutsch­land ist ein mensch­li­ches Drama. Weit über 100 Menschen starben in den Fluten, die durch Stark­regen und Damm­brüche verur­sacht wurden. Was sie aber mit Sicher­heit nicht ist: eine Auswir­kung des Klima­wan­dels. Doch genau dies wollen poli­ti­sche Eliten quer durch die Bank nun glaub­haft machen, um damit Stim­mung für mehr Verbote und Repres­sionen auf den Weg zu bringen – Stich­wort die bereits mehr­fach ange­kün­digten Klima-Lock­downs. Doch liegt der Kata­strophe ein reines Behör­den­ver­sagen zu Grunde, oder wurde bewusst weggesehen?

Wetter­lage bekannt, doch nichts geschah

Was immer klarer wird: Aufgrund der Wetter­lage der letzten Tage und dem erwar­teten starken Nieder­schlag, der von mehreren euro­päi­schen Wetter­diensten vorher­ge­sagt und vor dem auch gewarnt wurde, geschah von Seiten der Behörden in NRW und Co. nichts. Dabei hätte ein pro-aktives Eingreifen der Behörden und zustän­digen Minis­te­rien einiges verhin­dern können und mögli­cher­weise auch Menschen­leben gerettet.

So hätten in der Zeit, die blieb, die Stau­seen der Region viel früher geöffnet werden müssen. Eben­falls hätte man Damme errichten und stra­te­gi­sche Umlei­tungen der Wasser­massen planen und durch­führen können. Basie­rend auf den Wetter­daten hätten Hoch­rech­nungen dazu schon gereicht.

Aufgrund der Wetter­lage der letzten Tage und dem erwar­teten starken Nieder­schlag in der Zeit hätten die Stau­seen viel früher geöffnet werden müssen

Behör­den­ver­sagen oder Willkür?

Nun entbrennt an diesen Unge­reimt­heiten und dem offen­sicht­li­chen Behör­den­ver­sagen eine rege Diskus­sion im Netz. Denn war es wirk­lich nur rein stüm­per­haftes Agieren der Zustän­digen, quasi mensch­li­ches Versagen? Oder hatten die Entschei­dungs­träger viel­leicht etwas ganz anderes im Hinter­kopf, wurde die Kata­strophe gar bewusst zugelassen?

Denn: je mehr Menschen durch eine dem Klima­wandel zuge­schrie­bene Kata­strophe sterben, desto vorteil­hafter wäre dies für die Prot­ago­nisten der mitt­ler­weile nahezu alle Parteien erfassten Klima­pro­pa­ganda. Je wirkungs­voller diese Klima­pro­pa­ganda ist, desto eher lassen sich zukünf­tige Frei­heits­ein­schrän­kung und Abgaben recht­fer­tigen. Welchen Vorteil hätten also die Verant­wort­li­chen, die Bevöl­ke­rung zu warnen? So lautet nur eine der vielen Theo­rien zu den mögli­cher­weise wahren Ursachen.

Dass es ähnliche und noch viel verhee­ren­dere Hoch­wasser in den letzten Jahr­zehnten und Jahr­hun­derten gab, die immer wieder peri­odisch in dieser Region auftraten, wird nämlich in der gerade anlau­fenden Klima-Empö­rung tunlichst verschwiegen. Daher muss man die Frage stellen: wer profi­tiert am Ende des Tages von dieser Tragödie. Wenn man sieht, wie die Prot­ago­nisten von „Fridays for Future“, den Grünen und Co. die Kata­strophe bereits für ihre eigenen Agenden ausschlachten, dürfte die Frage leicht zu beant­worten zu sein.