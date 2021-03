Für FPÖ-Chef Norbert Hofer ist das Maß voll. Rund um den Masken­skandal bei „Hygiene Austria“, deutet Hofer auf die Verbin­dungen zur ÖVP hin. Er fordert in einer Aussendung Neuwahlen.

Immer mehr Details kommen über den Masken­pro­du­zenten „Hygiene Austria“ ans Tages­licht. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Unter­nehmen die „Made in Austria“-Masken nicht in Öster­reich zerti­fi­zieren ließ, die Kenn­zahl weise laut Eich­bun­desamt auf Ungarn hin. Auch die Arbeits­ver­hält­nisse sollen kata­stro­phal sein, wie ein Mitar­beiter Zack­Zack sagte: Verdreckte Maschinen, die Bezah­lung eine „Frech­heit“.

Hofer nimmt ÖVP in die Pflicht

FPÖ-Chef Norbert Hofer sieht in einer Aussendung enge Verflech­tungen zwischen dem haus­durch­suchten Masken­her­steller und der ÖVP. Dieser sagt: „Es ist ein Skandal, dass die „Made in Austria”-Masken nicht in Öster­reich zerti­fi­ziert wurden und nicht den notwen­digen Stan­dards entspre­chen. Ausge­rechnet die Abge­ord­neten der ÖVP haben die Schummel-Masken im Parla­ment als gera­dezu über­le­bens­not­wendig bezeichnet und demons­trativ getragen.“

“Neuwahlen über­fällig”

Auch, dass Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz, dessen Büro­lei­terin mit dem Geschäfts­führer verschwä­gert ist, die Firma mit einen „öffent­lich­keits­wirk­samen Besuch“ sowie einer Video­bot­schaft beworben habe, erfreut den FPÖ-Chef ganz und gar nicht.

Für Hofer sind Neuwahlen über­fällig: „Es reicht jetzt: Diese Bundes­re­gie­rung ist die schlech­teste, die Öster­reich jemals hatte. Sie wird nicht nur ein Fall für die Justiz, sondern hoffent­lich bald auch ein Fall für den Wähler.“

Die Causa „Hygiene Austria“ sehe er als einen „groß ange­legten Betrug“ auf dem Rücken der Steuerzahler.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Quelle: Zackzack.at