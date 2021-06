Hommage an Jean Raspail

Von Institut Iliade

Am 13. Juni 2020, als Europa aus einem Früh­ling erwacht, der von der Stille leerer Straßen und geschlos­sener Schau­fenster erstickt wird, starb der fran­zö­si­sche Schrift­steller Jean Raspail, Kult­buch­autor der „Neuen Rechten“.

Am 17. Juni beglei­tete ihn trotz des Corona-Lock­downs ein großes Aufgebot von Anhän­gern und Vereh­rern zu seiner letzten Ruhe­stätte. Eine Hommage an seine Missionen als Entde­cker, Wächter und Erwecker.

Hommage auch an die Vertei­di­gung soge­nannter verlo­rener Fälle, die erst dann verloren sind, wenn sie niemand mehr verteidigt.

Eine neue Genera­tion von Menschen erhebt sich in der Kühn­heit des Handelns, der Suche nach dem Schönen und dem Mut, Gutes zu tun. Diese neue Genera­tion ist das, was wir sind, was wir sein wollen.

Was stellen wir dar, wenn nicht die letzten Reiter eines Reiches, das in Aufruhr ist?

Wir sind die Genera­tion, die den Problemen der Welt die Stirn bietet.

Was wünschen wir uns für unsere Kinder? Eine Chance zu träumen? Die Rück­kehr des Königs?

Eine Reise durch die Zeit?

Die Über­tra­gung einer aus dem Gedächtnis verbannten Geschichte? Was stellen wir uns ange­sichts der ethno­kul­tu­rellen Inva­sion unseres Konti­nents vor?

Was sind die anderen Lösungen als zu kämpfen, auch wenn es bedeutet, zu sterben, aber aufrecht zu sterben?

Wir wollen die Hoff­nung nicht verlieren. „Wenn man eine (fast) aussichts­lose Sache vertritt, muss man die Trom­pete blasen, auf sein Pferd springen und den letzten Ausgang versu­chen, sonst stirbt man an trau­rigem Alter auf dem Grund der verges­senen Festung, die niemand mehr angreift, weil das Leben woan­ders hinge­gangen ist“ (Zitat aus: Le roi au-delà de la mer, dt. Der König jenseits des Meeres).

Wir verwei­gern uns der Fata­lität eines zivi­li­sa­to­ri­schen Todes.

Wir weigern uns, ange­sichts des mensch­li­chen Verfalls tatenlos zuzusehen.

Schließ­lich lehnen wir die Auslö­schung eines jahr­tau­sen­de­alten Erbes ab. Europa erhebt sich.

Unser Kampf ist nicht verloren.

Wir formieren uns, wir verpflichten uns.

„Jeder Mensch – und jede Nation – hat das heilige Recht, seine Unter­schiede und seine Iden­tität im Namen seiner Zukunft und im Namen seiner Vergan­gen­heit zu bewahren. “ (Zitat aus: Le Camp des Saints, dt. Das Heer­lager der Heiligen)

Im Namen dieses Rechts wollen wir bis zum Ende kämpfen. Um unsere Tradi­tionen zu schützen, zu dienen und weiterzugeben.

Wir sind uns der Gegen­wart bewusst und haben keine Angst vor der Vergan­gen­heit oder der Zukunft.

Auf den Spuren von Jean Raspail wollen wir Teil des Erwa­chens des Volkes sein.

Quelle: Les Obser­va­teurs