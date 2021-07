Von Michael van Laack



Der ehema­lige Minis­ter­prä­si­dent von Bran­den­burg – Matthias Platzeck – hatte vorge­schlagen, zur Erhö­hung der „Sicht­bar­keit der Natio­nal­farben Schwarz-Rot-Gold“ jedem Schüler zum Abschluss der Schul­lauf­bahn eine Natio­nal­flagge zu schenken. Für die Bundes­re­gie­rung mit Fahnen­schwenk-Hasserin Angela Merkel an der Spitze ist dies ein Gräuel, weshalb der Vorschlag nun abge­lehnt wurde.

Die Aushän­di­gung des Grund­ge­setzes, auf der auch gern die Farben der Flagge abge­druckt sein dürften reiche voll­kommen aus, erklärte Innen­mi­nister Horst Seehofer heute dem verdutzten Leiter der Kommis­sion ’30 Jahre Fried­liche Revo­lu­tion und Deut­sche Einheit‘. „Von der geson­derten Aushän­di­gung der Natio­nal­flagge am Ende der Schul­lauf­bahn wird dagegen abgeraten.“

Billige Grund­ge­setz­bro­schüre reicht

Die Vorstel­lung, dass am Ende des Schul­jahres zigtau­sende Absol­venten unserer Schulen bei der Abschluss­feier oder viel­leicht später sogar auf Demos die Deutsch­land­flagge schwenken könnten, ist für die Bundes­re­gie­rung offen­sicht­lich ein Graus.

Aber da man sich nicht ganz so offen­sicht­lich natio­nal­stolz­feind­lich gerieren wollte, stellte Seehofer im Namen der letzten Vertei­di­gerin der freien Welt fest: „Die Aushän­di­gung einer hoch­wer­tigen Ausgabe des Grund­ge­setzes in den Farben der Natio­nal­flagge an jede Schü­lerin und jeden Schüler wird – vorbe­halt­lich der Verfüg­bar­keit der Haus­halts­mittel in Höhe von 800.000 Euro – befürwortet.“

Wäre Regen­bo­gen­flagge ein akzep­ta­bler Vorschlag gewesen?

Viel­leicht hätte Platzeck von Merkel & Co. eher eine wohl­wol­lende Antwort erhalten, wenn er die Regen­bo­gen­flagge als Geschenk vorge­schlagen hätte. Wir wissen es nicht, aber wir dürfen es vermuten.

Der Vorgang zeigt einmal mehr, dass in weiten Teilen der Bundes­re­gie­rung alles getan wird, damit Vater­land­liebe und Natio­nal­stolz in der jungen Genera­tion keinen Platz mehr haben. Was aller­dings nicht verwun­dern darf. Wer nach der Bundes­tags­wahl eine Koali­tion mit den Grünen – der Deutsch­land­hasser-Partei Nr. 1 – anstrebt, darf vorher keine Fehler machen. Nicht in der Klima‑, Gender- und Migra­ti­ons­po­litik und schon gar nicht bei Themen, die auch nur ansatz­weise den Rechten in die Hände spielen könnten, wie man so „schön“ sagt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PHILOSOPHIA PERNENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Eine Art Schulhof-CD mit dem „Lied der Deut­schen“ drauf wäre wohl eben­falls nicht nach dem Geschmack der Bundesregierung:

Dabei gibt es sogar eine türki­sche Version des Deutsch­land-Liedes, also völlig „poli­ti­cally correct“:

Maas’ten, Memel’e,

Etsch’den Belt’e varana kadar