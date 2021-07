Immer mehr EU-Staaten beschließen nahezu sang und klanglos, ohne medialen oder poli­ti­schen Gegen­wind, einen Corona-Impf­zwang – von Frank­reich, über Italien bis Grie­chen­land. Zunächst für bestimmte Berufs­gruppen, wie Pfleger und Gesund­heits­per­sonal, einge­führt, dürfte sich der Zwang bald auf alle Bürger ausweiten. Doch die Rech­nung geht viel­leicht nicht auf, denn in Frank­reich und Grie­chen­land marschieren seit den Ankün­di­gungen hunder­tau­sende Menschen auf die Straßen um dagegen zu protestieren.

Groß­demos in Frankreich

So sind in nahezu allen größeren Städten Frank­reichs Massen­pro­teste gegen das umstrit­tene Dekret von Präsi­dent Emma­nuel Macron, welches Impf­zwang und digi­tale Regis­trie­rungs­pflicht vorsieht, auf die Straße gegangen. In Städten wie Lyon setzten die Berufs­schläger der Polizei sogar Trän­gengas gegen die eigene Bevöl­ke­rung ein. Insge­samt gingen an 137 Orten mehr als 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Diktatur zu protestieren.

The streets of Paris, France are packed with people protes­ting the governments manda­tory vaccine and vaccine passes.

The vaccine passes will restrict unvac­ci­nated individual’s access to restau­rants, shop­ping malls, hospi­tals, trains, and planes. pic.twitter.com/1O28IVdzdG

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 17, 2021