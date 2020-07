Über die Sinn­haf­tig­keit bzw. Sinn­lo­sig­keit der soge­nannten Schutz­masken wurde bereits viel disku­tiert und publi­ziert, auch bei unser-mittel­eu­ropa. Dies soll diesmal nicht Gegen­stand unserer Betrach­tung sein, viel­mehr wollen wir den Leser anhand eines Videos vor Augen führen, welchen graus­li­chen Dreck man uns verordnet, vor dem Mund- und Nasen­be­reich zu tragen.

Das erklärt auch, warum die verant­wort­li­chen Poli­tiker alles andere sind als begeis­terte Masken­träger. Wir erin­nern uns an den Bundes­prä­si­denten Frank-Walter Stein­meier der die publi­kums­wirksam aufge­setzte Schutz­maske sofort nach den TV-Aufnahmen entfernte, oder an die Bundes­mi­nis­terin Anne­gret Kramp-Karren­bauer, die eine Ladung Masken aus China am Flug­hafen begeis­tert entge­genkam, ohne frei­lich selber samt ihrer Entou­rage einen solchen Maul­korb zu tragen.

Abschlie­ßend sei noch die Frage gestattet, warum in einer Zeit, in der man tech­nisch sogar in der Lage wäre, Elefanten auf den Mond zu schießen, es High­tech-Länder nicht fertig­bringen, selbst Masken im großen Umfang herzu­stellen? Selbst da müssen arme Teufel aus der Dritten Welt herhalten und ausge­beutet werden.