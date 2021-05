I had a dream

Von Werner A. Prochazka (Schrift­steller, Wien)



Ich war fast mein ganzes Arbeits­leben Unter­nehmer. War ich es gerade nicht, habe ich unter­neh­me­risch gedacht.



Kürz­lich hatte ich folgenden Traum :

Mir wurde ein Grund­stück geschenkt. Ein sehr großes. Auf diesem Grund­stück wurde mir eine Fabrik, ganz nach meinen Vorstel­lungen, errichtet. Ohne, dass ich auch nur einen Heller dafür bezahlen musste. Auch diese Fabrik ist mir geschenkt worden. Ich fühlte mich wie im Himmel.

Das war aber noch lange nicht alles was mir geschenkt wurde. Die Maschinen, die Arbeits- und Betriebs­mittel, das Mate­ri­al­lager, die Energie, alle Mitar­beiter und über­haupt alles was ich zur Herstel­lung meiner Produkte benö­tigte wurde mir nicht nur zur Verfü­gung gestellt, sondern auch finan­ziert. Alles hatte ich zur Verfü­gung. Zum Null­tarif. Jetzt war ich nicht im Himmel sondern im Para­dies angelangt.

Sofort begann ich mit der Produk­tion. Meine von mir herge­stellten Artikel fanden bei den Menschen in meiner Heimat, aber auch darüber hinaus im benach­barten Ausland, reißenden Absatz, denn die sehr tüch­tige Marke­ting­ab­tei­lung wurde mir auch kostenlos zur Verfü­gung gestellt.

Nicht schwer zu erraten, ich hatte schon gleich nach Beginn meiner Tätig­keit kolos­salen Erfolg. Ohne etwas leisten zu müssen. Ich war der perfekte, hoch­be­zahlte Früh­stücks­di­rektor geworden. Keine Produk­ti­ons­kosten, keine Miet­kosten, keine Perso­nal­kosten, hoher Verkaufs­preis, keine Steu­er­be­las­tung = maxi­maler Gewinn. Sensationell!

Utopie? Mitnichten!

Leider erwachte ich dann aus meinem schönen Traum. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das gefror mir aber sogleich als ich den Traum deutete.

Der Unter­nehmer dem alles geschenkt wurde, der war nicht ich.

Es war der Staat dem alles geschenkt wurde.

Denken Sie einmal nach. Es gibt keinen Staats­be­trieb der nicht von uns Bürgern, den Staats­bür­gern, durch ihr Steu­er­geld, verdient durch harte Arbeit, errichtet, finan­ziert und erhalten wird und wurde. Sie glauben das nicht? Denken Sie zum Beispiel an die Kraft­werke. Wer hat sie bezahlt? Wer bezahlt deren Erhal­tung? Wer bezahlt die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter?

WIR! Wer sonst?

Und wer bezahlt das Produkt, in diesem Fall die Energie, die herge­stellt wurde?

WIR! Wer sonst?

Der Staat besitzt die Frech­heit, sich alles von seinen Bürgern finan­zieren zu lassen um am Ende das Fertig­pro­dukt ums teure Geld, als Mono­po­list, sehr teuer an dieselben zu verkaufen.

Das ist eindeutig ein Verbre­chen. Dummer­weise gibt es im Straf­ge­setz­buch dafür keinen Para­grafen. Natür­lich nicht. denn wer macht die Gesetze?

Anderes Beispiel :

Wir bezahlen alle Staats­be­diens­teten inklu­sive deren Arbeits­platz, und deren Gebäude samt Betriebs­kosten und Mieten mit unserem sauer verdienten Steu­er­geld. Im Falle, dass wir das Unglück erleiden, von irgend­einer staat­li­chen Orga­ni­sa­tion (Amt) etwas zu benö­tigen, ein Doku­ment, eine Auskunft, einen Ausweis zum Beispiel, müssen wir für diese Leis­tungen bezahlen. Für Leis­tungen die wir längst bezahlt haben. Im Voraus. Früher mit Stem­pel­marken, heute direkt an der Amts­kassa mit Bargeld oder mittels Karte. Diese frag­wür­digen Leis­tungen werden ziem­lich teuer verkauft. Sehe ich mir alte Doku­mente von mir an, finde ich dort Stem­pel­marken im Groschen­be­reich aufge­klebt. Als ich kürz­lich ein Doku­ment von einer Behörde – wie sich das schon anhört – benö­tigte, zahlte ich € 38,– (!). Nicht ohne zuvor 1,5 Stunden in diesem Amt, was eher einer Anstalt glich, auf dem Gang zu warten. Ist das nicht verrückt?

Verehrter Leser, ich über­lasse es Ihrer Phan­tasie, weiter darüber nachzudenken.

Ein paar Anstöße :

Medi­en­för­de­rung : wozu? Wir kaufen diese Produkte. Die Medien sollten sich erhalten können durch Werbung und den Verkaufs­erlös. Zusätz­lich fördern. Durch Steu­er­geld. Beson­deres Beispiel der staat­liche Rund­funk. Der will zu all dessen auch noch eine GIS-Gebühr um uns mit poli­tisch gefärbten Nach­richten, je nach herr­schender Partei streng nach dem Proporz zu füttern. Das ist der Gipfel der Frechheit.

Partei­en­för­de­rung : wer eine poli­ti­sche Partei fördern will, soll das tun. Frei­willig. Aber warum unfrei­willig mit Steu­er­geld? Mit meinem (unserem) Geld werden Parteien geför­dert die ich/wir gar nicht unter­stützen, mir/uns nicht sympa­thisch sind. Uns in Wahr­heit schaden. Mir ist im Übrigen keine einzige sympa­thisch. Haupt­sache zahlen! Zahlen ist angesagt!

Wir bezahlen alles doppelt und drei­fach. Geht sich nicht aus. Wir bezahlen alles x‑mal. Jeden kleinen Hand­griff des Staates, jeden Einkauf den wir tätigen. Unmengen Steuern und Abgaben darauf. Und völlig egal wie viel Geld der Staat einnimmt, er wird niemals mit seinen Einnahmen auskommen. Viel­mehr er schafft es tatsäch­lich noch ein über­pro­por­tio­nales Defizit zu produ­zieren. Und die Kosten dieses Defi­zites? Wer zahlt die? Natür­lich WIR!

WIR zahlen. Aber wir schaffen nicht an.

„Würden Wahlen etwas bewirken, sie würden glatt verboten werden.“

Rosa Luxem­burg (Polnisch/Deutsche Schrift­stel­lerin 19. Jhd.)

Im Normal­fall ist es so, dass derje­nige der zahlt auch anschafft. Ergo, wir Bürger. Die Realität sieht ganz anders aus. Eigen­artig. Wir werden bevor­mundet, ausge­nommen und zuge­schüttet mit einer Tsuna­mi­ar­tigen Flut von Gesetzen und Verord­nungen. Das Korsett wird immer enger.

Oft wird die Frage gestellt : wer ist der Staat? Der Staat sind wir!

Das sind wir beileibe nicht. Wir haben in diesem Staat absolut nichts zu reden und haben absolut nur zu zahlen. Mündige Bürger sind wir nur vor der Wahl. Auf dem Papier und auf den Lippen der Poli­tiker, die es schaffen, wenn sie „guten Tag“ sagen, 3 x zu lügen. Und das bei zwei Worten.

Wollen wir uns das wirk­lich ewig gefallen lassen? Wir werden als Sklaven gehalten, die ihre eigene Gefan­gen­schaft auch noch finan­zieren müssen. Haben wir über­haupt eine Möglich­keit das zu ändern?

Dummer­weise ist das auf der ganzen Welt so. Überall herrscht dieses System in den verschie­densten Ausprä­gungen. Man kann also nicht einmal auswan­dern. Es ist zum Verzweifeln.

Wir sollten die Frei­heit wählen.

Jedoch :

„Die glück­lichsten Sklaven sind die erbit­tertsten Feinde der Freiheit.“

Marie von Ebner-Eschen­bach (Österr. Schrift­stel­lerin 19. Jhd.)

„Wir sollten viel Wider­stand leisten und wenig Gehorsam.“

Walt Whitman (US-ameri­ka­ni­scher Dichter 19. Jhd.)

